Nálezy sa dajú filtrovať podľa lokality, dátumu či druhu húb, presnú polohu však mapa z bezpečnostných dôvodov nezobrazuje.
Hubári môžu využiť novú online mapu, ktorá zobrazuje aktuálny výskyt húb na Slovensku. Projekt MapaHub funguje v internetovom prehliadači na počítači aj v mobile a umožňuje vyhľadávať nálezy podľa lokality, dátumu či druhu húb.
Používatelia môžu pridávať fotografie a hlásiť svoje nálezy. Mapa zároveň rozlišuje, či sa v danej oblasti našlo veľa húb alebo len niekoľko kusov, a zobrazuje aj dátum či stručné poznámky od hubárov.
Presnú polohu nálezov však nezobrazuje. Z dôvodu ochrany hubárskych lokalít uvádza iba obec alebo širšiu oblasť. Súčasťou stránky je aj funkcia na rozpoznávanie druhov húb, tvorcovia však upozorňujú, že nemusí byť vždy presná. Hubárom preto odporúčajú zbierať len tie druhy, ktoré spoľahlivo poznajú.