Kým na juhu kontinentu môžu teploty vystúpiť až na 35 °C, na Slovensku sa očakávajú maximá približne od 20 do 25 °C, lokálne aj vyššie.
Do Európy sa v druhej polovici septembra vracia výrazne teplé a slnečné počasie. Postará sa oň rozsiahla tlaková výš, ktorá obmedzí zrážky a prinesie stabilné počasie, informuje iMeteo.sk.
Najvyššie teploty sa očakávajú najmä na juhu a juhozápade Európy. Okolo 21. a 22. septembra môžu v častiach Španielska, Francúzska, Talianska, Grécka či Albánska vystúpiť na 30 až 35 °C.
Teplo príde aj na Slovensko
Slovensko takéto vysoké teploty nečaká, no aj u nás bude na druhú polovicu septembra nezvyčajne teplo. Denné maximá sa majú pohybovať približne od 20 do 25 °C, lokálne môžu prekročiť aj 25 °C.
Počasie má byť prevažne pokojné, slnečné a bez výraznejších zrážok. Podľa aktuálnych modelov by teplejšie obdobie mohlo vydržať až do konca septembra.