Leto sa ešte nekončí. Na Slovensko sa vrátia slnečné dni a teploty môžu prekročiť 25 °C, teplo môže vydržať až do konca septembra
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Natália Mišániová
dnes 18. septembra 2026 o 17:01
Čas čítania 0:28

Leto sa ešte nekončí. Na Slovensko sa vrátia slnečné dni a teploty môžu prekročiť 25 °C, teplo môže vydržať až do konca septembra

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Leto sa ešte nekončí. Na Slovensko sa vrátia slnečné dni a teploty môžu prekročiť 25 °C, teplo môže vydržať až do konca septembra
Zdroj: TASR / Roman Hanc

Kým na juhu kontinentu môžu teploty vystúpiť až na 35 °C, na Slovensku sa očakávajú maximá približne od 20 do 25 °C, lokálne aj vyššie.

Do Európy sa v druhej polovici septembra vracia výrazne teplé a slnečné počasie. Postará sa oň rozsiahla tlaková výš, ktorá obmedzí zrážky a prinesie stabilné počasie, informuje iMeteo.sk.

Najvyššie teploty sa očakávajú najmä na juhu a juhozápade Európy. Okolo 21. a 22. septembra môžu v častiach Španielska, Francúzska, Talianska, Grécka či Albánska vystúpiť na 30 až 35 °C.

Teplo príde aj na Slovensko

Slovensko takéto vysoké teploty nečaká, no aj u nás bude na druhú polovicu septembra nezvyčajne teplo. Denné maximá sa majú pohybovať približne od 20 do 25 °C, lokálne môžu prekročiť aj 25 °C.

Počasie má byť prevažne pokojné, slnečné a bez výraznejších zrážok. Podľa aktuálnych modelov by teplejšie obdobie mohlo vydržať až do konca septembra.

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Náhľadový obrázok: TASR / Roman Hanc
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