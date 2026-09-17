V novom biotechnologickom závode bude pomocou baktérií vyrábať zložku pre celosvetovo známy liek a vytvorí desiatky nových pracovných miest.
Posun k ekológii, špičkové biotechnológie a prechod na farmaceutickú výrobu. Nemecký chemický koncern Evonik, ktorý pôsobí v Slovenskej Ľupči neďaleko Banskej Bystrice už tri desaťročia, výrazne rozširuje svoje kapacity na strednom Slovensku, uvádza tnlive.sk.
Výrobca tam postaví úplne nový závod zameraný na takzvanú „šetrnú chémiu“. Zatiaľ čo v minulých rokoch fabrika vyrábala najmä kŕmne zmesi, nová masívna investícia vo výške 80 miliónov eur transformuje produktové portfólio na výrobu kľúčových surovinových zložiek pre globálne známe liečivá.
Nové pracovné miesta
Moderný biotechnologický komplex bude fungovať na ekologických princípoch – pri výrobe sa využijú fermentačné procesy, ušľachtilé baktérie a huby. Členka predstavenstva Evonik Industries AG Lauren Kjeldsen zdôraznila, že cieľom je dokázať, že ekonomický rast a udržateľnosť sa navzájom nevylučujú. Generálny riaditeľ Evonik Fermas Miroslav Havlík potvrdil, že závod definitívne opúšťa segment krmovín a prechádza na dodávky pre zdravotníctvo.
Ostré spustenie prevádzky v novom objekte sa očakáva na začiatku roka 2028. Pre banskobystrický región, ktorému dlhodobo chýba jeden veľký dominantný priemyselný zamestnávateľ, ide o významný impulz. Projekt prinesie 50 nových pracovných pozícií v okrese, kde sa miera nezamestnanosti aktuálne drží mierne pod štyrmi percentami.