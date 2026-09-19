Trump sa dohodol s Dánmi na posilnení vojenskej prítomnosti v Grónsku. Podpísal aj sankčný zákon proti Rusku
0
0
0
Daniel Zbudila
dnes 19. septembra 2026 o 10:03
Čas čítania 1:12

Trump sa dohodol s Dánmi na posilnení vojenskej prítomnosti v Grónsku. Podpísal aj sankčný zákon proti Rusku

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Trump sa dohodol s Dánmi na posilnení vojenskej prítomnosti v Grónsku. Podpísal aj sankčný zákon proti Rusku
Zdroj: TASR/AP

Americký prezident Donald Trump oznámil dva zásadné geopolitické kroky.

Spojené štáty výrazne upevňujú svoju pozíciu v Arktíde aj voči kremeľskému režimu. Americký prezident Donald Trump v piatok oznámil, že s Dánskom vyrokoval dohodu o posilnení vojenskej prítomnosti USA v Grónsku. Podľa Trumpových slov na sociálnej sieti garancia poskytuje Spojeným štátom trvalú kontrolu nad bezpečnosťou ostrova bohatého na nerastné suroviny a v plnej miere rieši všetky doterajšie obavy Washingtonu.

Dohoda okamžite spúšťa proces posilňovania amerických vojenských kapacít v regióne. Žiadny geopolitický rival USA nebude môcť v Grónsku vybudovať základňu, udržiavať vojenskú prítomnosť ani realizovať citlivé investície bez výslovného písomného súhlasu Bieleho domu.

Dánska premiérka Mette Frederiksen potvrdila, že k oficiálnemu podpisu zmluvy medzi USA, Dánskom a Grónskom by malo dôjsť v priebehu budúceho týždňa na okraj Valného zhromaždenia OSN.

Dokument ešte podlieha schváleniu dánskym a grónskym parlamentom. Frederiksen zdôraznila, že dohoda plne uznáva suverenitu, územnú celistvosť a právo na sebaurčenie oboch národov. Vyriešila sa tak napätá situácia z minulosti, keď Trump opakovane navrhoval odkúpenie ostrova a nevylučoval ani vojenský zásah.

Tvrdý sankčný úder pre Rusko

Paralelne s arktickou dohodou podpísal americký prezident rozsiahly legislatívny balík nových sankcií voči Ruskej federácii. Ide o posledný významný počin nedávno zosnulého republikánskeho senátora Lindseyho Grahama, ktorý sa téme intenzívne venoval po svojej júnovej návšteve Ukrajiny. Zákonnú úpravu tento týždeň schválila Snemovňa reprezentantov (262 ku 159) a už v auguste prešla aj Senátom jednoznačným pomerom hlasov 86 ku 11.

10. mája 2026 o 11:13 Čas čítania 3:00 Pentagon odtajnil veľký UFO archív: Opisuje svetlá pri Mesiaci, nacistický „lietajúci tanier“ aj zvláštne armádne videá (+galéria) Pentagon odtajnil veľký UFO archív: Opisuje svetlá pri Mesiaci, nacistický „lietajúci tanier“ aj zvláštne armádne videá (+galéria)

Hlavným cieľom novej legislatívy je odstrihnúť Moskvu od finančných zdrojov, z ktorých financuje vojnu na Ukrajine. Zákon dáva americkému prezidentovi právomoc uvaliť likvidačné clá až do výšky 100 percent na päť najväčších odberateľov ruskej ropy a zemného plynu.

Opatrenie tak mieri predovšetkým na Čínu a Indiu, ktoré tvoria hlavný pilier ruského exportu energií. Súčasťou balíka sú aj priame osobné a finančné sankcie uvalené na ruského prezidenta Vladimira Putina, členov jeho kabinetu, kľúčových oligarchov a popredné ruské bankové inštitúcie.

6. septembra 2026 o 15:12 Čas čítania 0:43 Odborníci varujú pred novým podvodom. Útočníci môžu ukradnúť celý tvoj Gmail účet, takto sa ochrániš Odborníci varujú pred novým podvodom. Útočníci môžu ukradnúť celý tvoj Gmail účet, takto sa ochrániš
12. septembra 2026 o 12:50 Čas čítania 1:11 Rakúsky prípad „Pelicot“: Manžel mal opíjať a nechať zenužívať svoju ženu, po jednom z útokov vykrvácala Rakúsky prípad „Pelicot“: Manžel mal opíjať a nechať zenužívať svoju ženu, po jednom z útokov vykrvácala
11. septembra 2026 o 13:36 Čas čítania 0:00 58-ročný mongolský prezident vytlačil na benchi 100 kg 20-krát za sebou. 58-ročný mongolský prezident vytlačil na benchi 100 kg 20-krát za sebou.
Odporučil by si článok ostatným?
0
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhľadový obrázok: TASR/AP
Čo si o článku myslíš?
Prihlás sa a daj vedieť do komentára!
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať aktívne členstvo Refresher Club, aby si mohol pridať komentár.
Členstvo
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Zahraničie Donald Trump
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
včera o 17:46
Kedy pôjdeš do dôchodku? Nová kalkulačka ti ukáže, koľko rokov práce ti ešte zostáva
Kedy pôjdeš do dôchodku? Nová kalkulačka ti ukáže, koľko rokov práce ti ešte zostáva
včera o 16:16
REBRÍČEK: Toto sú najzadlženejšie mestá na Slovensku
REBRÍČEK: Toto sú najzadlženejšie mestá na Slovensku
včera o 17:01
Leto sa ešte nekončí. Na Slovensko sa vrátia slnečné dni a teploty môžu prekročiť 25 °C, teplo môže vydržať až do konca septembra
Leto sa ešte nekončí. Na Slovensko sa vrátia slnečné dni a teploty môžu prekročiť 25 °C, teplo môže vydržať až do konca septembra
dnes o 09:17
Telekom hlási masívny výpadok mobilných dát. Služby nefungujú ani v zahraničí
Telekom hlási masívny výpadok mobilných dát. Služby nefungujú ani v zahraničí
dnes o 09:19
Nemec stavil iba 6 eur a stal sa multimilionárom. V lotérii vyhral rekordných 50 miliónov
Nemec stavil iba 6 eur a stal sa multimilionárom. V lotérii vyhral rekordných 50 miliónov
včera o 17:46
Kedy pôjdeš do dôchodku? Nová kalkulačka ti ukáže, koľko rokov práce ti ešte zostáva
Kedy pôjdeš do dôchodku? Nová kalkulačka ti ukáže, koľko rokov práce ti ešte zostáva
včera o 17:01
Leto sa ešte nekončí. Na Slovensko sa vrátia slnečné dni a teploty môžu prekročiť 25 °C, teplo môže vydržať až do konca septembra
Leto sa ešte nekončí. Na Slovensko sa vrátia slnečné dni a teploty môžu prekročiť 25 °C, teplo môže vydržať až do konca septembra
včera o 16:16
REBRÍČEK: Toto sú najzadlženejšie mestá na Slovensku
REBRÍČEK: Toto sú najzadlženejšie mestá na Slovensku
pred 3 dňami
Pozri si 12 najagresívnejších psích plemien
Pozri si 12 najagresívnejších psích plemien
pred 3 dňami
MAPA VÝSKYTU HÚB: Pozri si, v ktorých slovenských lesoch hubári aktuálne hlásia plné košíky
MAPA VÝSKYTU HÚB: Pozri si, v ktorých slovenských lesoch hubári aktuálne hlásia plné košíky
13. 9. 2026 13:12
REBRÍČEK: Toto je 10 najhorších obcí na Slovensku. Nachádza sa medzi nimi aj tá tvoja?
REBRÍČEK: Toto je 10 najhorších obcí na Slovensku. Nachádza sa medzi nimi aj tá tvoja?
13. 9. 2026 17:20
Blíži sa vykurovacia sezóna: Nezabudnite na jeden dôležitý krok, inak preplatíte na kúrení desiatky eur
Blíži sa vykurovacia sezóna: Nezabudnite na jeden dôležitý krok, inak preplatíte na kúrení desiatky eur
pred 3 dňami
MAPA VÝSKYTU HÚB: Pozri si, v ktorých slovenských lesoch hubári aktuálne hlásia plné košíky
MAPA VÝSKYTU HÚB: Pozri si, v ktorých slovenských lesoch hubári aktuálne hlásia plné košíky
1
14. 9. 2026 18:40
Európska únia mení pravidlá pre vodičov: Čakajú nás digitálne vodičské preukazy aj nové kontroly
Európska únia mení pravidlá pre vodičov: Čakajú nás digitálne vodičské preukazy aj nové kontroly
pred 2 dňami
Zmizla so státisícami eur: Trnavská kriminálka vyhlásila pátranie po Timei, polícia prosí verejnosť o pomoc
Zmizla so státisícami eur: Trnavská kriminálka vyhlásila pátranie po Timei, polícia prosí verejnosť o pomoc
Lifestyle news
Rolex oživuje prezývku z 50. rokov. Nové hodinky ukazujú aj fázy mesiaca
pred 3 dňami
Jacob & Co. osadil diamanty priamo do srdca hodiniek. Pozri si výnimočný model za približne 600-tisíc eur
14. 9. 2026 20:00
Kai Cenat spojil streamovanie s módou. Pozri si debutovú prehliadku jeho značky Vivet na NYFW
14. 9. 2026 19:10
Aston Martin vytvoril motocykel ako pre Batmana. Vyrobia len 300 kusov a cena je približne 100-tisíc eur
10. 9. 2026 13:00
Pozri si nové Porsche 911 GT3 Bergsport, z ktorého bude vyrobených 100 kusov
3. 9. 2026 17:40
1 000 koní, žiadna strecha, 77 vyrobených kusov a cena viac ako 1 milión eur. BRABUS predstavil BODO CABRIOLET
31. 8. 2026 10:40
Apple oznámil dátum odhalenia nových iPhonov. Budú skladacie?
27. 8. 2026 14:30
Drake sa pochválil diamantovými hodinkami Rolex Daytona. Dostal ich ako darček za album ICEMAN
20. 8. 2026 10:20
Podsvietená maska, LED hviezdy aj nový interiér – Trieda C od Mercedes-Benz dostala pôsobivý facelift
19. 8. 2026 19:30
Odysea je Nolanovým najúspešnejším filmom: Globálne tržby prekročili 950 miliónov eur
11. 8. 2026 17:25
Zahraničie Všetko
Pentagon odtajnil ďalšie UFO Files: Spomínajú červie diery a zdravotné následky inžinierov
pred 2 hodinami
Pentagon odtajnil ďalšie UFO Files: Spomínajú červie diery a zdravotné následky inžinierov
Americký Pentagon zverejnil v poradí už šiesty balík odtajnených dokumentov a videí o neidentifikovateľných lietajúcich objektoch (UFO/UAP).
Rusi zneužili AI od Anthropicu: Claude im pomáhal pri útokoch na Ukrajinu
pred 2 dňami
Rusi zneužili AI od Anthropicu: Claude im pomáhal pri útokoch na Ukrajinu
Desivý incident v chicagskom metre: Muža mali traja ľudia vytlačiť z vlaku, 15-ročné dievča obvinili z vraždy
1
včera o 08:50
Desivý incident v chicagskom metre: Muža mali traja ľudia vytlačiť z vlaku, 15-ročné dievča obvinili z vraždy
Putin je podľa šéfa NATO čoraz zúfalejší. Rutte varuje, že Aliancia má pripravené možnosti reakcie
včera o 11:05
Putin je podľa šéfa NATO čoraz zúfalejší. Rutte varuje, že Aliancia má pripravené možnosti reakcie
V Rusku sa dnes začali prvé parlamentné voľby od začiatku vojny. Moskva zároveň čelila rozsiahlemu útoku dronov
včera o 10:20
V Rusku sa dnes začali prvé parlamentné voľby od začiatku vojny. Moskva zároveň čelila rozsiahlemu útoku dronov
Nemec stavil iba 6 eur a stal sa multimilionárom. V lotérii vyhral rekordných 50 miliónov
dnes o 09:19
Nemec stavil iba 6 eur a stal sa multimilionárom. V lotérii vyhral rekordných 50 miliónov
Zahraničie Všetko
Pentagon odtajnil ďalšie UFO Files: Spomínajú červie diery a zdravotné následky inžinierov
pred 2 hodinami
Pentagon odtajnil ďalšie UFO Files: Spomínajú červie diery a zdravotné následky inžinierov
dnes o 10:03
Trump sa dohodol s Dánmi na posilnení vojenskej prítomnosti v Grónsku. Podpísal aj sankčný zákon proti Rusku
pred 2 dňami
Rusi zneužili AI od Anthropicu: Claude im pomáhal pri útokoch na Ukrajinu
Umelá inteligencia Všetko
Rusi zneužili AI od Anthropicu: Claude im pomáhal pri útokoch na Ukrajinu
pred 2 dňami
Rusi zneužili AI od Anthropicu: Claude im pomáhal pri útokoch na Ukrajinu
Ekonomika Všetko
Koniec ďalšej fabriky: Spoločnosť Hubert v Seredi končí, šumivé vína bude dovážať z Česka
dnes o 12:14
Koniec ďalšej fabriky: Spoločnosť Hubert v Seredi končí, šumivé vína bude dovážať z Česka
pred 2 dňami
Vykopali skratku cez hory za 9 miliárd: Čínsky megaprieplav ušetrí obchodníkom pol miliardy eur ročne
pred 2 dňami
Nemecký výrobca investuje do výroby na strednom Slovensku. Vytvorí desiatky pracovných miest

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
D1 pri Trnave je po nehode neprejazdná. Zrazili sa štyri vozidlá, polícia odkláňa dopravu
včera o 15:36
D1 pri Trnave je po nehode neprejazdná. Zrazili sa štyri vozidlá, polícia odkláňa dopravu
Polícia odkláňa dopravu cez výjazd Voderady – Hrnčiarovce nad Parnou.
Na zjazde z D1 pri Trnave sa zrazili dve autá. Vodiči smerujúci na Nitru by mali zvýšiť opatrnosť
včera o 14:50
Na zjazde z D1 pri Trnave sa zrazili dve autá. Vodiči smerujúci na Nitru by mali zvýšiť opatrnosť
Cestujúci zažili hrôzu: Iránsky Boeing sa začal rozpadať počas letu
pred 3 dňami
Cestujúci zažili hrôzu: Iránsky Boeing sa začal rozpadať počas letu
Von der Leyen navrhuje európsky článok 4. Členské štáty by pri hrozbe koordinovali spoločnú reakciu
pred 3 dňami
Von der Leyen navrhuje európsky článok 4. Členské štáty by pri hrozbe koordinovali spoločnú reakciu
Sociálne siete až od 13 rokov, zásah proti AI a Kanada bližšie k EÚ. Von der Leyen predstavila priority Únie
pred 3 dňami
Sociálne siete až od 13 rokov, zásah proti AI a Kanada bližšie k EÚ. Von der Leyen predstavila priority Únie
Viac