Americký prezident Donald Trump oznámil dva zásadné geopolitické kroky.
Spojené štáty výrazne upevňujú svoju pozíciu v Arktíde aj voči kremeľskému režimu. Americký prezident Donald Trump v piatok oznámil, že s Dánskom vyrokoval dohodu o posilnení vojenskej prítomnosti USA v Grónsku. Podľa Trumpových slov na sociálnej sieti garancia poskytuje Spojeným štátom trvalú kontrolu nad bezpečnosťou ostrova bohatého na nerastné suroviny a v plnej miere rieši všetky doterajšie obavy Washingtonu.
Dohoda okamžite spúšťa proces posilňovania amerických vojenských kapacít v regióne. Žiadny geopolitický rival USA nebude môcť v Grónsku vybudovať základňu, udržiavať vojenskú prítomnosť ani realizovať citlivé investície bez výslovného písomného súhlasu Bieleho domu.
Dánska premiérka Mette Frederiksen potvrdila, že k oficiálnemu podpisu zmluvy medzi USA, Dánskom a Grónskom by malo dôjsť v priebehu budúceho týždňa na okraj Valného zhromaždenia OSN.
Dokument ešte podlieha schváleniu dánskym a grónskym parlamentom. Frederiksen zdôraznila, že dohoda plne uznáva suverenitu, územnú celistvosť a právo na sebaurčenie oboch národov. Vyriešila sa tak napätá situácia z minulosti, keď Trump opakovane navrhoval odkúpenie ostrova a nevylučoval ani vojenský zásah.
Tvrdý sankčný úder pre Rusko
Paralelne s arktickou dohodou podpísal americký prezident rozsiahly legislatívny balík nových sankcií voči Ruskej federácii. Ide o posledný významný počin nedávno zosnulého republikánskeho senátora Lindseyho Grahama, ktorý sa téme intenzívne venoval po svojej júnovej návšteve Ukrajiny. Zákonnú úpravu tento týždeň schválila Snemovňa reprezentantov (262 ku 159) a už v auguste prešla aj Senátom jednoznačným pomerom hlasov 86 ku 11.
Hlavným cieľom novej legislatívy je odstrihnúť Moskvu od finančných zdrojov, z ktorých financuje vojnu na Ukrajine. Zákon dáva americkému prezidentovi právomoc uvaliť likvidačné clá až do výšky 100 percent na päť najväčších odberateľov ruskej ropy a zemného plynu.
Opatrenie tak mieri predovšetkým na Čínu a Indiu, ktoré tvoria hlavný pilier ruského exportu energií. Súčasťou balíka sú aj priame osobné a finančné sankcie uvalené na ruského prezidenta Vladimira Putina, členov jeho kabinetu, kľúčových oligarchov a popredné ruské bankové inštitúcie.