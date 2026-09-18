Žena napriek snahe záchranárov zomrela, presné okolnosti nehody polícia vyšetruje.
Dunajskostredskí policajti vyšetrujú tragickú dopravnú nehodu v Kvetoslavove, ku ktorej došlo dnes krátko po 8.00 h.
Podľa prvotných informácií mal 55-ročný vodič nákladného vozidla pri vchádzaní na cestu zachytiť 72-ročnú ženu, ktorá kráčala po chodníku. Chodkyňa utrpela vážne zranenia a napriek snahe záchranárov na mieste zomrela. Dychová skúška vodiča bola negatívna. Presné okolnosti a mieru zavinenia polícia naďalej vyšetruje.
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