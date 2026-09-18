Polícia odkláňa dopravu cez výjazd Voderady – Hrnčiarovce nad Parnou.
Diaľnica D1 pri Trnave v smere z Bratislavy je aktuálne neprejazdná pre dopravnú nehodu. Stala sa na 48,5. kilometri diaľnice.
Podľa Zelenej vlny STVR sa zrazili štyri vozidlá. Polícia odkláňa dopravu cez výjazd Voderady – Hrnčiarovce nad Parnou a vodičom odporúča, aby sa úseku podľa možností vyhli.
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