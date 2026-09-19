Poisťovňa zároveň vyzýva firmy, aby si skontrolovali, či niektorý z už odoslaných dokumentov neobsahuje chybu.
Zamestnávatelia, ktorí majú najviac 500 zamestnancov, musia do 30. septembra 2026 odovzdať Sociálnej poisťovni evidenčné listy dôchodkového poistenia (ELDP). Povinnosť sa týka zamestnancov, ktorých pracovný vzťah trval k 31. decembru 2025.
Sociálna poisťovňa zároveň odporúča skontrolovať v elektronických službách, či niektorý z odoslaných dokumentov neoznačila za chybný. V takom prípade musí zamestnávateľ čo najskôr poslať opravený ELDP.
Správne a včas odovzdané údaje sú dôležité pri vybavovaní dôchodkov a príprave dôchodkových prognóz.
Firmy, ktoré mali na konci roka 2025 viac ako 500 zamestnancov, majú na splnenie povinnosti čas do 31. decembra 2026.