Akékoľvek informácie o jeho pohybe môžu ľudia oznámiť polícii na čísle 158.
Polícia pátra po 12-ročnom Máriovi Rigóovi z Bratislavy, ktorého naposledy videli vo štvrtok 17. septembra približne o 19.30 h v mieste jeho bydliska. Odtiaľ odišiel na neznáme miesto a odvtedy o sebe nepodal žiadnu správu, informuje Polícia SR na sociálnej sieti.
Chlapec je vysoký približne 160 centimetrov, má silnejšiu postavu, krátke svetlohnedé vlasy a hnedé oči. Naposledy mal na sebe bledé rifle a svetlú mikinu značky Yakuza.
Polícia žiada ľudí, ktorí majú informácie o jeho pohybe alebo súčasnom pobyte, aby sa ozvali na číslo 158 alebo na ktoromkoľvek policajnom oddelení.
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