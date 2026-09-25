Podnikateľom uložila pokuty za takmer 587-tisíc eur.
Finančná správa počas leta skontrolovala 3 140 nákupov v rámci akcie Horúce leto 5. Zamerala sa najmä na festivaly, jarmoky, kúpaliská, rekreačné strediská, bary, reštaurácie a ďalšie sezónne prevádzky.
Porušenie pravidiel pri evidovaní tržieb odhalili kontrolóri v 782 prípadoch, teda približne pri každej štvrtej kontrole. Najčastejším problémom bolo nezaevidovanie tržby, ktoré zistili 408-krát.
Na pokutách vybrali takmer 587-tisíc eur
Za porušenia uložila finančná správa pokuty v celkovej výške 586 980 eur. Najvyššia sankcia dosiahla 5 500 eur a v ôsmich prípadoch dostali podnikatelia pre opakované porušenia zákaz predaja.
Kontroly podľa finančnej správy ovplyvnili aj správanie podnikateľov. Po kontrolách a preventívnych upozorneniach vzrástli v sledovaných skupinách evidované tržby spolu takmer o 2,4 milióna eur.
Tržby po upozorneniach vzrástli
Finančná správa preventívne upozornila na povinnosti aj viac ako 2 500 predajných miest. Po týchto upozorneniach vzrástli ich evidované tržby počas nasledujúcich 15 dní o viac ako 1,1 milióna eur, teda o 6,12 percenta.
U podnikateľov, ktorých priamo skontrolovali, sa tržby počas nasledujúcich 15 dní zvýšili približne o 929-tisíc eur.