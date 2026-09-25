Finančná správa preverovala podnikateľov počas leta. Pri každej štvrtej kontrole odhalila porušenie
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Natália Mišániová
dnes 25. septembra 2026 o 16:20
Čas čítania 0:39

Finančná správa preverovala podnikateľov počas leta. Pri každej štvrtej kontrole odhalila porušenie

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Finančná správa preverovala podnikateľov počas leta. Pri každej štvrtej kontrole odhalila porušenie
Zdroj: TASR/František Iván

Podnikateľom uložila pokuty za takmer 587-tisíc eur.

Finančná správa počas leta skontrolovala 3 140 nákupov v rámci akcie Horúce leto 5. Zamerala sa najmä na festivaly, jarmoky, kúpaliská, rekreačné strediská, bary, reštaurácie a ďalšie sezónne prevádzky.

Porušenie pravidiel pri evidovaní tržieb odhalili kontrolóri v 782 prípadoch, teda približne pri každej štvrtej kontrole. Najčastejším problémom bolo nezaevidovanie tržby, ktoré zistili 408-krát.

Na pokutách vybrali takmer 587-tisíc eur

Za porušenia uložila finančná správa pokuty v celkovej výške 586 980 eur. Najvyššia sankcia dosiahla 5 500 eur a v ôsmich prípadoch dostali podnikatelia pre opakované porušenia zákaz predaja.

Kontroly podľa finančnej správy ovplyvnili aj správanie podnikateľov. Po kontrolách a preventívnych upozorneniach vzrástli v sledovaných skupinách evidované tržby spolu takmer o 2,4 milióna eur.

Tržby po upozorneniach vzrástli

Finančná správa preventívne upozornila na povinnosti aj viac ako 2 500 predajných miest. Po týchto upozorneniach vzrástli ich evidované tržby počas nasledujúcich 15 dní o viac ako 1,1 milióna eur, teda o 6,12 percenta.

U podnikateľov, ktorých priamo skontrolovali, sa tržby počas nasledujúcich 15 dní zvýšili približne o 929-tisíc eur.

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Náhľadový obrázok: TASR/František Iván
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