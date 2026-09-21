Pokutu vo výške 50 eur zatiahne priamo opitý spolujazdec.
Dopravné pravidlá na slovenských cestách sa od septembra výrazne posunuli. Policajné hliadky majú po novom právo podrobiť dychovej skúške na prítomnosť alkoholu nielen šoférov, ale aj spolujazdcov na motocykloch či tandemových bicykloch. Dôvodom tohto kroku je zvýšenie bezpečnosti – podgurážený pasažier totiž svojou nepredvídateľnosťou a stratou rovnováhy priamo ohrozuje stabilitu motorky, uvádza portál tnlive.sk.
Novinku pozitívne hodnotia aj motorkári a inštruktori z autoškôl. Mierna výnimka platí pre spolujazdcov na tandemovom bicykli, ktorí môžu mať pri jazde v obci alebo po cykloceste v krvi do 0,5 promile alkoholu.
Sankciu 50 eur zaplatí opitý pasažier
Spôsob vyvodzovania zodpovednosti pri tomto priestupku mnohých vodičov príjemne prekvapí. Ak policajná kontrola nameria alkohol u pasažiera, vodič motorky z toho vyjde bez trestu. Riaditeľ odboru dopravnej polície Milan Pilip potvrdil, že plnú právnu zodpovednosť nesie výhradne opitý spolujazdec.
Na mieste mu hrozí bloková pokuta vo výške 50 eur (v správnom konaní 100 eur) a v ďalšej jazde na motorke už, samozrejme, nesmie pokračovať. Systém funguje na rovnakom princípe ako nepoužitie bezpečnostných pásov v aute. Jedinou výnimkou je situácia, keď je spolujazdcom dieťa mladšie ako 15 rokov – vtedy zaň plnú zodpovednosť preberá vodič.