Demokrati čelia už tretej daňovej kontrole za jediný rok. Strana hovorí o šikane a politickom tlaku zo strany štátu
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Natália Mišániová
dnes 22. septembra 2026 o 9:35
Čas čítania 0:41

Demokrati čelia už tretej daňovej kontrole za jediný rok. Strana hovorí o šikane a politickom tlaku zo strany štátu

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Demokrati čelia už tretej daňovej kontrole za jediný rok. Strana hovorí o šikane a politickom tlaku zo strany štátu
Zdroj: TASR - Dano Veselský

Strana hovorí o politickom tlaku, daniari však tvrdia, že kontroly vykonávajú v súlade so zákonom na základe analytickej činnosti alebo podnetov.

Opoziční Demokrati tvrdia, že čelia neprimeranému tlaku zo strany štátu. Finančná správa u nich tento rok vykonáva už tretiu daňovú kontrolu, pričom predchádzajúce dve podľa dostupných informácií neodhalili pochybenia. Kontrolovaný je aj predseda strany Jaroslav Naď ako živnostník, informujú aktuality.sk.

Demokrati hovoria o politickom tlaku

Kontroly sa týkajú dane z príjmov za roky 2024 a 2025, predchádzajúce preverovali rok 2023. Juraj Šeliga tvrdí, že strana nevytvára zisk ani nepoberá štátny príspevok a za opakovanými kontrolami vidí politický tlak. Ide však o tvrdenie Demokratov, ktoré nebolo preukázané.

Finančná správa kontrolu potvrdila. Uviedla, že postupuje podľa zákona a kontroly vykonáva na základe vlastnej analytickej činnosti alebo podnetov. Ďalšie informácie podľa nej podliehajú daňovému tajomstvu.

PS ani SaS podobné kontroly nezažili

Progresívne Slovensko a SaS pre Aktuality.sk uviedli, že podobné kontroly Finančnej správy nezažili. Ostatné oslovené parlamentné strany na otázky podľa média nereagovali.

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Financovanie Demokratov predtým spochybňoval Zoroslav Kollár v súvislosti s Naďovým pôsobením v ukrajinskej spoločnosti UDS. Naď odmietol, že by strana dostávala peniaze zo zahraničia. Demokrati zároveň zverejnili zoznam darcov, ktorí strane poskytli takmer 300-tisíc eur.

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Náhľadový obrázok: TASR - Dano Veselský
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