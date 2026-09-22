Strana hovorí o politickom tlaku, daniari však tvrdia, že kontroly vykonávajú v súlade so zákonom na základe analytickej činnosti alebo podnetov.
Opoziční Demokrati tvrdia, že čelia neprimeranému tlaku zo strany štátu. Finančná správa u nich tento rok vykonáva už tretiu daňovú kontrolu, pričom predchádzajúce dve podľa dostupných informácií neodhalili pochybenia. Kontrolovaný je aj predseda strany Jaroslav Naď ako živnostník, informujú aktuality.sk.
Demokrati hovoria o politickom tlaku
Kontroly sa týkajú dane z príjmov za roky 2024 a 2025, predchádzajúce preverovali rok 2023. Juraj Šeliga tvrdí, že strana nevytvára zisk ani nepoberá štátny príspevok a za opakovanými kontrolami vidí politický tlak. Ide však o tvrdenie Demokratov, ktoré nebolo preukázané.
Finančná správa kontrolu potvrdila. Uviedla, že postupuje podľa zákona a kontroly vykonáva na základe vlastnej analytickej činnosti alebo podnetov. Ďalšie informácie podľa nej podliehajú daňovému tajomstvu.
PS ani SaS podobné kontroly nezažili
Progresívne Slovensko a SaS pre Aktuality.sk uviedli, že podobné kontroly Finančnej správy nezažili. Ostatné oslovené parlamentné strany na otázky podľa média nereagovali.
Financovanie Demokratov predtým spochybňoval Zoroslav Kollár v súvislosti s Naďovým pôsobením v ukrajinskej spoločnosti UDS. Naď odmietol, že by strana dostávala peniaze zo zahraničia. Demokrati zároveň zverejnili zoznam darcov, ktorí strane poskytli takmer 300-tisíc eur.