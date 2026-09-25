Putinov spojenec zaútočil na slovenské a české zbrojovky: „Sedieť na dvoch stoličkách sa nedá,“ tvrdí Medvedčuk
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Daniel Zbudila
dnes 25. septembra 2026 o 18:35
Čas čítania 0:59

Putinov spojenec zaútočil na slovenské a české zbrojovky: „Sedieť na dvoch stoličkách sa nedá,“ tvrdí Medvedčuk

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Putinov spojenec zaútočil na slovenské a české zbrojovky: „Sedieť na dvoch stoličkách sa nedá,“ tvrdí Medvedčuk
Zdroj: TASR/AP

Vládam v Bratislave aj Prahe posiela odkaz, že sa nedá „sedieť na dvoch stoličkách“.

Bývalý vplyvný ukrajinský politik a otvorený proruský spojenec Vladimira Putina Viktor Medvedčuk sa obul do slovenských a českých zbrojárskych spoločností. V najnovšom texte tvrdo skritizoval ich prehlbujúcu sa spoluprácu s brániacou sa Ukrajinou a vyhlásil, že sa postupne stávajú priamou súčasťou ukrajinského vojensko-priemyselného komplexu, uviedli Aktuality.

Vládnym kabinetom oboch krajín poslal jasný odkaz: „Sedieť na dvoch stoličkách sa nedá,“ pričom vyzval úrady v Bratislave a Prahe, aby činnosť vlastných zbrojoviek okamžite prehodnotili a podrobili prísnejšej štátnej kontrole.

Zarábajú na zbraniach a majú reči o mieri

Medvedčuk vo svojom vyhlásení poukazuje na podľa neho pokrytecký prístup oboch stredoeurópskych štátov. Kritizuje, že kým politickí predstavitelia navonok deklarujú potrebu mierových riešení, domáci zbrojársky priemysel intenzívne vyrába a dodáva vojenskú techniku pre Kyjev.

Vo svojom texte výslovne spomína napríklad českú zbrojársku skupinu Czechoslovak Group a jej firmu Excalibur Army. Podľa jeho slov Rusko podrobne analyzuje zapojenie zahraničných firiem do ukrajinskej obrannej infraštruktúry a tvrdí, že takáto spolupráca priamo poškodzuje vzťahy s Moskvou a zaťahuje krajiny hlbšie do vojenského konfliktu.

Kto je Viktor Medvedčuk?

Medvedčuk bol dlhé roky považovaný za hlavnú predĺženú ruku Kremľa na Ukrajine, pričom samotný Vladimir Putin je krstným otcom jeho dcéry. Po vypuknutí ruskej invázie v roku 2022 ho ukrajinské bezpečnostné zložky zadržali a čelil obvineniam z vlastizrady.

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Kyjev ho neskôr vymenil v rámci veľkej výmeny vojnových zajatcov za brániacich sa ukrajinských vojakov, načo odišiel do Ruska. V súčasnosti z Moskvy riadi proruské hnutie Iná Ukrajina, cez ktoré neustále spochybňuje vedenie v Kyjeve a kritizuje západnú vojenskú pomoc.

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