Drsný prejav Netanjahua na pôde OSN: Odchádzajúcich diplomatov nazval zbabelcami
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Daniel Zbudila
dnes 25. septembra 2026 o 10:20
Čas čítania 1:20

Drsný prejav Netanjahua na pôde OSN: Odchádzajúcich diplomatov nazval zbabelcami

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Drsný prejav Netanjahua na pôde OSN: Odchádzajúcich diplomatov nazval zbabelcami
Zdroj: TASR/AP/Madison Swart

Zatiaľ čo vnútri hrmeli ostré slová, v uliciach zasahovala polícia a v putách skončila aj známa hollywoodska herečka Susan Sarandon.

Vystúpenie izraelského premiéra Benjamina Netanjahua na Valnom zhromaždení OSN v New Yorku sprevádzal obrovský rozruch v sále aj v uliciach mesta. Ešte pred tým, ako izraelský líder pristúpil k rečníckemu pultu, desiatky delegátov z celého sveta na znak protestu opustili rokovačku. Netanjahu, ktorý sa pripravuje na októbrové parlamentné voľby v Izraeli, reagoval okamžite a nekompromisne. „Ak sú v tejto sále ešte nejakí iní morálni zbabelci, ktorí zatiaľ neodišli, prosím, urobte to hneď,“ odkázal podľa Euronews prítomným diplomatom.

Obrana vojny s Iránom aj útoky na spojencov

Netanjahu vo svojej reči obhajoval vojenský konflikt s Iránom a zničenie jeho jadrových zariadení. Vyhlásil, že Izrael svojím konaním chráni aj tie krajiny, ktorých zástupcovia zo sály odišli, pretože bez tvrdého zásahu proti iránskemu jadrovému programu by „boli všetci mŕtvi“.

 
 
 
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Zároveň odmietol akékoľvek obvinenia z genocídy v Pásme Gazy a ostro skritizoval Veľkú Britániu a Francúzsko za ich narastajúcu kritiku Izraela. „Obviňujú malý Izrael z kolonializmu. A kto nás to obviňuje? Ľudia v Británii a Francúzsku – preboha, veď oni ten termín vymysleli,“ vyhlásil Netanjahu.

Ostrý konflikt so starostom New Yorku 

Netanjahu si servítku pred ústa nebral ani pri adresnej kritike nového starostu New Yorku Zohrana Mamdaniho, ktorého priamo z pultu označil za „antisemitského starostu“, kvôli ktorému sa mnohí Židia v meste necítia bezpečne. Mamdani totiž v minulosti vyzýval americké úrady, aby vykonali zatykač Medzinárodného trestného súdu (ICC) z novembra 2024, ktorý Netanjahua obviňuje z vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti.

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Mamdani na premiérove slová okamžite reagoval s tým, že Netanjahu opakoval len nepodložené klamstvá s cieľom ospravedlniť genocídu Palestínčanov, pričom fakt, že čelí medzinárodnému zatykaču, žiadne klamstvo nezmení.

Zatkli viac ako 100 protestujúcich, v putách skončila aj Susan Sarandon

Zatiaľ čo v sídle OSN prebiehal výbušný prejav, v uliciach New Yorku sa zhromaždili stovky demonštrantov protestujúcich proti prítomnosti izraelského premiéra. Polícia zasiahla proti neohlasovanému protestu, pri ktorom demonštranti zablokovali kľúčovú križovatku.

Bezpečnostné zložky zadržali približne 100 ľudí, ktorí neuposlúchli výzvy na rozchod. Medzi zatknutými skončila aj známa hollywoodska herečka Susan Sarandon (hviezda filmu Thelma a Louise), ktorú policajti odviedli v putách.

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Náhľadový obrázok: TASR/AP/Seth Wenig
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