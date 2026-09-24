Súčasná vládna koalícia by utrpela debakel a väčšinu by nezostavila ani s pomocou pravicových radikálov.
Ak by sa parlamentné voľby konali v druhej polovici septembra, vyhralo by ich Progresívne Slovensko (PS) so ziskom 19 % pred druhým Smerom-SD, ktorý by získal 16,9 %. Tretie miesto si upevnila Republika, ktorá si s 12,8 % pripísala svoje dosiaľ najvyššie číslo. Výrazný skok zaznamenalo aj hnutie Slovensko Igora Matoviča, ktoré by oslovilo 10,7 % voličov. Vyplýva to z prieskumu agentúry Ipsos pre Denník N.
Do Národnej rady SR by sa dostali aj SaS (8,4 %), KDH (7,0 %), Hlas-SD (6,6 %) a prah zvoliteľnosti by prekročili aj Demokrati so ziskom 5,5 %. Pred bránami parlamentu by zostali Maďarská Aliancia (3,9 %), SNS aj projekt Sme rodina a Sulíkovci, ktorému návrat Richarda Sulíka zatiaľ žiadny nárast preferencií nepriniesol a zostáva pod tromi percentami.
Súčasná koalícia je bez šance, nezachráni ju ani Republika
Výsledky prieskumu prinášajú zásadný škrt cez rozpočet pre súčasné vládne strany. Keďže SNS by sa do parlamentu nedostala a Hlas-SD spadol na svoje historické minimum (so zmenšeným jadrom podpory len na 1,5 %), vládny blok Smeru a Hlasu by v parlamente disponoval iba slabými 40 kreslami.
Súčasnej koalícii by nepomohlo ani prípadné spojenie s Republikou, s ktorou by v parlamente mala dohromady len 62 mandátov, čo má od potrebnej väčšiny 76 hlasov veľmi ďaleko.
Matematika opozície: Bez Matoviča to nepôjde
Vstup Demokratov do parlamentu a silný výsledok PS, SaS a KDH vytvára pre opozíciu nádej na zmenu, no čísla ukázali jasný podmienkový stav. Štvorblok PS, SaS, KDH a Demokrati by mal spolu iba 69 kresiel, čo na zostavenie vlády nestačí. Kľúčovým hráčom sa tak stáva Igor Matovič.
- 5-koalícia (PS + SaS + KDH + Demokrati + Hnutie Slovensko): Získala by až 88 kresiel, čo predstavuje komfortnú väčšinu blízku ústavnej.
- 4-koalícia bez Demokratov (PS + SaS + KDH + Hnutie Slovensko): Mala by 79 kresiel, čo stačí na stabilnú vládnu väčšinu.
Vzhľadom na to, že Progresívne Slovensko rázne odmietlo akékoľvek úvahy o povolebnom spájaní so Smerom (takáto veľká koalícia by mala navyše iba 62 kresiel), jediná reálna cesta k nezávislej väčšinovej vláde bez radikálov vedie cez dohodu opozičných strán s hnutím Igora Matoviča.