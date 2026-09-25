V deň nedožitých 81. narodenín zosnulého publicistu Milana Blahu našla rodina na jeho hrobe zanechané exkrementy.
Podpredseda Smeru-SD a europoslanec Ľuboš Blaha informoval na sociálnych sieťach o necitlivom správaní neznámeho páchateľa na mieste posledného odpočinku svojho zosnulého otca Milana Blahu. V deň jeho nedožitých 81. narodenín prišiel politik spolu so svojou matkou zapáliť sviečku na cintorín, kde na hrobe objavili zanechané exkrementy.
Blaha uviedol, že miesto spolu s mamou bez zbytočných emócií očistili, pričom udalosť pripísal svojim politickým „progresívnym“ oponentom. Zároveň zdôraznil, že ani podobné činy ho od ďalšieho pôsobenia vo verejnom živote neodradia.
Chmelár: Úcta k zosnulým a pieta musia zostať nedotknuteľné
Na udalosť reagoval aj politický komentátor Eduard Chmelár, ktorý zneuctenie hrobu ostro a jednoznačne odsúdil. Označil ho za ohavný čin a varoval pred rastúcou nenávisťou v spoločnosti, v ktorej sa postupne strácajú aj tie najzákladnejšie morálne zábrany.
Podľa Chmelára by mal takýto prejav neúcty odsúdiť každý človek bez ohľadu na svoje politické presvedčenie či sympatie. Zdôraznil, že aj v časoch najostrejších politických sporov a polemík je nevyhnutné zachovať si ľudskosť a rešpektovať pamiatku tých, ktorí už nie sú medzi nami.