Ruské drony ukryté v kontajneroch na lodiach: CIA varuje Európu pred útokmi na Stredomorie
0
0
0
TASR
dnes 24. septembra 2026 o 14:55
Čas čítania 1:53

Ruské drony ukryté v kontajneroch na lodiach: CIA varuje Európu pred útokmi na Stredomorie

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Ruské drony ukryté v kontajneroch na lodiach: CIA varuje Európu pred útokmi na Stredomorie
Zdroj: TASR/AP/Carolyn Kaster

Drony typu Gerbera s doletom 600 kilometrov majú byť odpaľované z komerčných lodí maskovaných za bežnú nákladnú dopravu.

Americká Ústredná spravodajská služba (CIA) varovala viaceré európske štáty, že Rusko údajne pripravuje možné dronové útoky z mora proti Taliansku, Francúzsku a Španielsku, informoval španielsky denník El Mundo.

Denník uvádza, že niektoré vlády európskych krajín dostali podrobnú správu vypracovanú po návšteve šéfa CIA Johna Ratcliffa v Moskve z konca augusta, ktorá opisuje konkrétny scenár útoku. Pri ňom by boli bezpilotné lietadlá vypustené z obchodných lodí maskovaných za bežnú komerčnú dopravu.

„Budú používať drony vypúšťané z mora, ukryté v kontajneri na lodi,“ uviedol pre El Mundo nemenovaný zdroj blízky litovskému ministerstvu obrany. Na základe informácií, ktoré zhromaždili a o ktorých denník informoval, Rusko plánuje do operácie nasadiť drony typu Gerbera s doletom 600 kilometrov.

Útoky majú ovplyvniť voľby

Z článku španielskeho denníka vyplýva, že hlavným cieľom ruskej operácie nebude spôsobiť výrazné škody. Dron s výbušninou o hmotnosti približne štyroch až piatich kilogramov by skôr slúžil na vyradenie letiska z prevádzky, spôsobenie požiaru, prelet nad vojenským zariadením alebo na demonštráciu sily s tým, že Rusko je schopné zasiahnuť ciele aj v hlboko v európskych oblastiach.

22. februára 2026 o 11:37 Čas čítania 0:38 Poľsko po ruských útokoch na Ukrajinu nasadilo stíhačky. Aktivovalo najvyšší stupeň pohotovosti Poľsko po ruských útokoch na Ukrajinu nasadilo stíhačky. Aktivovalo najvyšší stupeň pohotovosti

Zdroje El Mundo uvádzajú, že vlády Španielska, Francúzska a Talianska boli informované o tom, že Moskva pripravuje možnú operáciu s dronmi proti jednej z týchto krajín. Útoky sú údajne pripravované v súvislosti s blížiacimi sa voľbami, ktoré sa v týchto krajinách uskutočnia v roku 2027, pričom pravicové politické sily naklonené Rusku a vystupujúce proti pomoci Ukrajine tam už teraz získavajú podporu.

Viacerí odborníci na obranu, ktorých denník oslovil, tvrdia, že vedeli o existencii správy CIA, ktorá bola rozposlaná viacerým európskym štátom.

Hovoria, že logika Kremľa nevychádza z geografickej blízkosti, ale z politickej zraniteľnosti. Britský expert Keir Giles, špecialista na ruskú vojenskú stratégiu, pre denník povedal, že Moskva bude hľadať „najslabšie miesto v Európe“, pričom výslovne spomína krajiny ako Španielsko či Britániu, ktoré nemajú integrované systémy protivzdušnej obrany primerané tomuto typu hrozby.

Moskva opakovane tvrdí, že dodávanie zbraní, spravodajských informácií a vojenských poradcov Ukrajine robí zo západných krajín účastníkov vojny a legitímne ciele.

Taliansko správy popiera

Taliansky minister obrany Guido Crosetto vo štvrtok poprel správy španielskeho denníka El Mundo. „Poplach, ktorý dnes ráno vyvolal španielsky denník a v ktorom sa špekuluje o možných útokoch ruských lodí a dronov proti Taliansku, Španielsku a Francúzsku, nikomu neprospieva a nie je potvrdený,“ napísal Crosetto vo svojom príspevku na platforme X.
„Už teraz žijeme v tak ťažkých, napätých časoch a nikto nepotrebuje ďalšie prilievanie oleja do ohňa,“ dodal minister.

1. decembra 2025 o 9:00 Čas čítania 5:01 Na ktoré krajiny môže Rusko zaútočiť a hrozí nám jadrový útok? Generál Macko vysvetľuje možné scenáre Na ktoré krajiny môže Rusko zaútočiť a hrozí nám jadrový útok? Generál Macko vysvetľuje možné scenáre

Poslankyňa opozičnej Demokratickej strany (PD) Lia Quartapelleová predtým po zverejnení správy španielskeho denníka vyzvala taliansku vládu, aby zareagovala. „Správy o možnom ruskom dronovom útoku na Taliansko si vyžadujú okamžité vysvetlenie zo strany vlády,“ povedala Quartapelleová.

„Je na týchto správach niečo pravdivé? Čo robí vláda spolu s ostatnými európskymi krajinami, aby nás ochránila pred týmito rizikami?“ uviedla politička. Podľa zdrojov agentúry ANSA talianska vláda nedostala žiadne varovanie o možných útokoch, prostredníctvom spravodajských služieb, ani cez diplomatické či vojenské kanály.

22. septembra 2026 o 14:57 Čas čítania 0:51 REBRÍČEK najlepších základných škôl na Slovensku: Na prvé miesto poskočila škola z piatej priečky REBRÍČEK najlepších základných škôl na Slovensku: Na prvé miesto poskočila škola z piatej priečky
21. septembra 2026 o 13:46 Čas čítania 0:00 Človek vs. Terminátor: Americký influencer si v ringu zmeral sily s robotom Človek vs. Terminátor: Americký influencer si v ringu zmeral sily s robotom
20. septembra 2026 o 8:00 Čas čítania 0:00 Dnes je to presne 25 rokov: Prejav Georgea Busha pred Kongresom, ktorý zmenil svet Dnes je to presne 25 rokov: Prejav Georgea Busha pred Kongresom, ktorý zmenil svet
Odporučil by si článok ostatným?
0
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhľadový obrázok: TASR/AP/Carolyn Kaster
Čo si o článku myslíš?
Prihlás sa a daj vedieť do komentára!
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať aktívne členstvo Refresher Club, aby si mohol pridať komentár.
Členstvo
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Zahraničie Vojna na Ukrajine
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
dnes o 11:34
REBRÍČEK: Toto je 10 najhorších obcí na Slovensku. Nachádza sa medzi nimi aj tá tvoja?
REBRÍČEK: Toto je 10 najhorších obcí na Slovensku. Nachádza sa medzi nimi aj tá tvoja?
dnes o 11:10
Vo štvrtok dážď, v piatok už zmena: Cez víkend na Slovensku nastane brutálny obrat, teploty vystrelia na 25 °C
Vo štvrtok dážď, v piatok už zmena: Cez víkend na Slovensku nastane brutálny obrat, teploty vystrelia na 25 °C
včera o 16:07
Kedy pôjdeš do dôchodku? Nová kalkulačka ti ukáže, koľko rokov práce ti ešte zostáva
Kedy pôjdeš do dôchodku? Nová kalkulačka ti ukáže, koľko rokov práce ti ešte zostáva
včera o 13:24
Skontroluj si, či sa ti vo vreckách náhodou nepovaľuje poklad. Tieto dvojeurovky majú hodnotu skoro 5-tisíc eur
Skontroluj si, či sa ti vo vreckách náhodou nepovaľuje poklad. Tieto dvojeurovky majú hodnotu skoro 5-tisíc eur
pred 3 hodinami
Ega vraj v noci chytila polícia pri sprejovaní. S kamarátmi utekal pred hliadkami
Ega vraj v noci chytila polícia pri sprejovaní. S kamarátmi utekal pred hliadkami
včera o 13:24
Skontroluj si, či sa ti vo vreckách náhodou nepovaľuje poklad. Tieto dvojeurovky majú hodnotu skoro 5-tisíc eur
Skontroluj si, či sa ti vo vreckách náhodou nepovaľuje poklad. Tieto dvojeurovky majú hodnotu skoro 5-tisíc eur
dnes o 11:34
REBRÍČEK: Toto je 10 najhorších obcí na Slovensku. Nachádza sa medzi nimi aj tá tvoja?
REBRÍČEK: Toto je 10 najhorších obcí na Slovensku. Nachádza sa medzi nimi aj tá tvoja?
2
včera o 12:40
V TA3 sa pohádali poslanci Smeru a PS: Mažgút vytiahol na Mesterovú jej byt v bratislavskom Starom Meste
V TA3 sa pohádali poslanci Smeru a PS: Mažgút vytiahol na Mesterovú jej byt v bratislavskom Starom Meste
včera o 16:07
Kedy pôjdeš do dôchodku? Nová kalkulačka ti ukáže, koľko rokov práce ti ešte zostáva
Kedy pôjdeš do dôchodku? Nová kalkulačka ti ukáže, koľko rokov práce ti ešte zostáva
dnes o 11:10
Vo štvrtok dážď, v piatok už zmena: Cez víkend na Slovensku nastane brutálny obrat, teploty vystrelia na 25 °C
Vo štvrtok dážď, v piatok už zmena: Cez víkend na Slovensku nastane brutálny obrat, teploty vystrelia na 25 °C
pred 2 dňami
REBRÍČEK najlepších základných škôl na Slovensku: Na prvé miesto poskočila škola z piatej priečky
REBRÍČEK najlepších základných škôl na Slovensku: Na prvé miesto poskočila škola z piatej priečky
pred 3 dňami
TABUĽKA: Kedy konečne pôjdete do penzie? Pozrite si veľký prehľad dôchodkového veku
TABUĽKA: Kedy konečne pôjdete do penzie? Pozrite si veľký prehľad dôchodkového veku
18. 9. 2026 16:16
REBRÍČEK: Toto sú najzadlženejšie mestá na Slovensku
REBRÍČEK: Toto sú najzadlženejšie mestá na Slovensku
včera o 13:24
Skontroluj si, či sa ti vo vreckách náhodou nepovaľuje poklad. Tieto dvojeurovky majú hodnotu skoro 5-tisíc eur
Skontroluj si, či sa ti vo vreckách náhodou nepovaľuje poklad. Tieto dvojeurovky majú hodnotu skoro 5-tisíc eur
2
včera o 12:40
V TA3 sa pohádali poslanci Smeru a PS: Mažgút vytiahol na Mesterovú jej byt v bratislavskom Starom Meste
V TA3 sa pohádali poslanci Smeru a PS: Mažgút vytiahol na Mesterovú jej byt v bratislavskom Starom Meste
Lifestyle news
Bentley odhalilo svoj prvý čistý elektromobil. Luxusné SUV Torcal trhá asfalt a nabiješ ho za pár minút
pred 3 hodinami
Obojstranná parka s umelou kožušinou aj futbalové dresy. Pozri si kolekciu Fall 2026 od Supreme a Nike
pred 2 dňami
Rolex oživuje prezývku z 50. rokov. Nové hodinky ukazujú aj fázy mesiaca
16. 9. 2026 10:34
Jacob & Co. osadil diamanty priamo do srdca hodiniek. Pozri si výnimočný model za približne 600-tisíc eur
14. 9. 2026 20:00
Kai Cenat spojil streamovanie s módou. Pozri si debutovú prehliadku jeho značky Vivet na NYFW
14. 9. 2026 19:10
Aston Martin vytvoril motocykel ako pre Batmana. Vyrobia len 300 kusov a cena je približne 100-tisíc eur
10. 9. 2026 13:00
Pozri si nové Porsche 911 GT3 Bergsport, z ktorého bude vyrobených 100 kusov
3. 9. 2026 17:40
1 000 koní, žiadna strecha, 77 vyrobených kusov a cena viac ako 1 milión eur. BRABUS predstavil BODO CABRIOLET
31. 8. 2026 10:40
Apple oznámil dátum odhalenia nových iPhonov. Budú skladacie?
27. 8. 2026 14:30
Drake sa pochválil diamantovými hodinkami Rolex Daytona. Dostal ich ako darček za album ICEMAN
20. 8. 2026 10:20
Zahraničie Všetko
Tragédia v Poľsku len pár hodín po svadbe: Žena zomrela po útoku sekerou, jej manžela zadržala polícia
včera o 14:08
Tragédia v Poľsku len pár hodín po svadbe: Žena zomrela po útoku sekerou, jej manžela zadržala polícia
Políciu nadránom privolala dospievajúca dcéra dvojice po hádke svojich rodičov.
Krvavý útok počas omše v Poľsku: 31-ročný muž útočil v kláštore nožom, jeden kňaz zomrel
pred hodinou
Krvavý útok počas omše v Poľsku: 31-ročný muž útočil v kláštore nožom, jeden kňaz zomrel
Mercedes varuje pred zatvorením dvoch závodov v Nemecku. Zamestnancom navrhuje pracovať viac za rovnakú mzdu
včera o 11:11
Mercedes varuje pred zatvorením dvoch závodov v Nemecku. Zamestnancom navrhuje pracovať viac za rovnakú mzdu
USA a Čína predĺžili obchodný mier: Trump osobne vítal Si Ťin-pchinga na letisku, čelí drsnej kritike vlastných
dnes o 08:59
USA a Čína predĺžili obchodný mier: Trump osobne vítal Si Ťin-pchinga na letisku, čelí drsnej kritike vlastných
Poľský vzdušný priestor narušil ruský vojenský vrtuľník: Incident sa odohral pri Kaliningradskej oblasti
1
včera o 14:45
Poľský vzdušný priestor narušil ruský vojenský vrtuľník: Incident sa odohral pri Kaliningradskej oblasti
NATO upozorňuje na možné provokácie zo strany Ruska. Putin sa môže snažiť prinútiť Alianciu k prehnanej reakcii
včera o 17:59
NATO upozorňuje na možné provokácie zo strany Ruska. Putin sa môže snažiť prinútiť Alianciu k prehnanej reakcii
Slovensko Všetko
Ega vraj v noci chytila polícia pri sprejovaní. S kamarátmi utekal pred hliadkami
pred 3 hodinami
Ega vraj v noci chytila polícia pri sprejovaní. S kamarátmi utekal pred hliadkami
pred 2 hodinami
Brutálny útok na vinobraní v Pezinku: 14-ročný chlapec bránil vlastný dom pred močením, dospelí muži ho dobili a dokopali
pred 3 hodinami
Vodič Boltu sa chcel pobiť s novinárom Arpádom Soltészom. Známa taxislužba už incident preveruje
Ekonomika Všetko
Koniec ďalšej fabriky: Spoločnosť Hubert v Seredi končí, šumivé vína bude dovážať z Česka
19. 9. 2026 12:14
Koniec ďalšej fabriky: Spoločnosť Hubert v Seredi končí, šumivé vína bude dovážať z Česka
pred hodinou
Slováci trčia v najnižšej platovej lige EÚ: Zarábame štvrťku z toho čo Luxemburčania, predbehli nás aj všetci susedia z V4
17. 9. 2026 15:35
Vykopali skratku cez hory za 9 miliárd: Čínsky megaprieplav ušetrí obchodníkom pol miliardy eur ročne
Umelá inteligencia Všetko
Rusi zneužili AI od Anthropicu: Claude im pomáhal pri útokoch na Ukrajinu
17. 9. 2026 17:50
Rusi zneužili AI od Anthropicu: Claude im pomáhal pri útokoch na Ukrajinu

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Niekto posprejoval stenu pred Kukuricou. Kaliňák v júli tvrdil, že pre graffiti nie je vhodná
dnes o 11:00
Niekto posprejoval stenu pred Kukuricou. Kaliňák v júli tvrdil, že pre graffiti nie je vhodná
Niekto posprejoval stenu pred Kukuricou. Kaliňák v júli tvrdil, že pre graffiti nie je vhodná
Britský krajne pravicový aktivista prepichol čln, na ktorom prišli migranti
dnes o 09:47
Britský krajne pravicový aktivista prepichol čln, na ktorom prišli migranti
Gen Z v OSN: 25-ročný Filip v New Yorku zastupuje mladých Slovákov a cez víkend píska hokej
včera o 14:40
Gen Z v OSN: 25-ročný Filip v New Yorku zastupuje mladých Slovákov a cez víkend píska hokej
Tieto profily sa ti oplatí sledovať, ak chceš cestovať for free
dnes o 13:41
Tieto profily sa ti oplatí sledovať, ak chceš cestovať for free
Koniec nevyžiadanej nahote a šikane na internete: Slovensko chystá tresty za cyberflashing aj doxing
pred 2 dňami
Koniec nevyžiadanej nahote a šikane na internete: Slovensko chystá tresty za cyberflashing aj doxing
Viac