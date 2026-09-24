Drony typu Gerbera s doletom 600 kilometrov majú byť odpaľované z komerčných lodí maskovaných za bežnú nákladnú dopravu.
Americká Ústredná spravodajská služba (CIA) varovala viaceré európske štáty, že Rusko údajne pripravuje možné dronové útoky z mora proti Taliansku, Francúzsku a Španielsku, informoval španielsky denník El Mundo.
Denník uvádza, že niektoré vlády európskych krajín dostali podrobnú správu vypracovanú po návšteve šéfa CIA Johna Ratcliffa v Moskve z konca augusta, ktorá opisuje konkrétny scenár útoku. Pri ňom by boli bezpilotné lietadlá vypustené z obchodných lodí maskovaných za bežnú komerčnú dopravu.
„Budú používať drony vypúšťané z mora, ukryté v kontajneri na lodi,“ uviedol pre El Mundo nemenovaný zdroj blízky litovskému ministerstvu obrany. Na základe informácií, ktoré zhromaždili a o ktorých denník informoval, Rusko plánuje do operácie nasadiť drony typu Gerbera s doletom 600 kilometrov.
Útoky majú ovplyvniť voľby
Z článku španielskeho denníka vyplýva, že hlavným cieľom ruskej operácie nebude spôsobiť výrazné škody. Dron s výbušninou o hmotnosti približne štyroch až piatich kilogramov by skôr slúžil na vyradenie letiska z prevádzky, spôsobenie požiaru, prelet nad vojenským zariadením alebo na demonštráciu sily s tým, že Rusko je schopné zasiahnuť ciele aj v hlboko v európskych oblastiach.
Zdroje El Mundo uvádzajú, že vlády Španielska, Francúzska a Talianska boli informované o tom, že Moskva pripravuje možnú operáciu s dronmi proti jednej z týchto krajín. Útoky sú údajne pripravované v súvislosti s blížiacimi sa voľbami, ktoré sa v týchto krajinách uskutočnia v roku 2027, pričom pravicové politické sily naklonené Rusku a vystupujúce proti pomoci Ukrajine tam už teraz získavajú podporu.
Viacerí odborníci na obranu, ktorých denník oslovil, tvrdia, že vedeli o existencii správy CIA, ktorá bola rozposlaná viacerým európskym štátom.
Hovoria, že logika Kremľa nevychádza z geografickej blízkosti, ale z politickej zraniteľnosti. Britský expert Keir Giles, špecialista na ruskú vojenskú stratégiu, pre denník povedal, že Moskva bude hľadať „najslabšie miesto v Európe“, pričom výslovne spomína krajiny ako Španielsko či Britániu, ktoré nemajú integrované systémy protivzdušnej obrany primerané tomuto typu hrozby.
Moskva opakovane tvrdí, že dodávanie zbraní, spravodajských informácií a vojenských poradcov Ukrajine robí zo západných krajín účastníkov vojny a legitímne ciele.
Taliansko správy popiera
Taliansky minister obrany Guido Crosetto vo štvrtok poprel správy španielskeho denníka El Mundo. „Poplach, ktorý dnes ráno vyvolal španielsky denník a v ktorom sa špekuluje o možných útokoch ruských lodí a dronov proti Taliansku, Španielsku a Francúzsku, nikomu neprospieva a nie je potvrdený,“ napísal Crosetto vo svojom príspevku na platforme X.
„Už teraz žijeme v tak ťažkých, napätých časoch a nikto nepotrebuje ďalšie prilievanie oleja do ohňa,“ dodal minister.
Poslankyňa opozičnej Demokratickej strany (PD) Lia Quartapelleová predtým po zverejnení správy španielskeho denníka vyzvala taliansku vládu, aby zareagovala. „Správy o možnom ruskom dronovom útoku na Taliansko si vyžadujú okamžité vysvetlenie zo strany vlády,“ povedala Quartapelleová.
„Je na týchto správach niečo pravdivé? Čo robí vláda spolu s ostatnými európskymi krajinami, aby nás ochránila pred týmito rizikami?“ uviedla politička. Podľa zdrojov agentúry ANSA talianska vláda nedostala žiadne varovanie o možných útokoch, prostredníctvom spravodajských služieb, ani cez diplomatické či vojenské kanály.