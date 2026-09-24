Britský krajne pravicový aktivista prepichol čln, na ktorom prišli migranti
Britská polícia vyšetruje protimigrantského aktivistu Daniela Thomasa (vystupuje pod prezývkou Danny Tommo), ktorý v Lamanšskom prielive nožom prerezával gumový čln. Celý incident si natáčal na livestream pre viac ako 15-tisíc divákov, informuje BBC.
Čln predtým prepravoval približne 50 migrantov z Francúzska, ktorých britská pobrežná stráž zachránila a odviezla do prístavu v Doveri. Keď Thomas k opustenému plavidlu dorazil na svojom rýchločlne, vstupoval naň člen francúzskej pobrežnej stráže.
Danny vytiahol malý nôž, začal do nafukovacieho člna bodať a na Francúza kričal: „Si na anglickom území. Toto je Anglicko, už nie Francúzsko. Máš čas vypadnúť!“ Polícia incident vyšetruje.