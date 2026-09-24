Tínedžer len slušne požiadal cudzieho muža, aby nemočil na fasádu ich rodinného domu.
Pohodový večer na pezinskom vinobraní sa pre 14-ročného Michala a jeho rodinu premenil na nočnú moru. Incident sa odohral priamo pod oknami ich rodinného domu, kde si mladík všimol neznámeho muža chystajúceho sa vymočiť na ich fasádu. Keď ho chlapec požiadal, aby si našiel iné miesto, muž k nemu pristúpil a fyzicky ho napadol, píše tnlive.sk.
Michal sa v panike snažil privolať otca búchaním na okno, no v tom momente sa pridal ďalší muž z partie, ktorý 14-ročného mladíka dvakrát udrel do tváre a na zemi ho dokopal. Agresívna skupina okrem toho vulgárne urážala chlapcovu sestru aj otca, ktorý mu pribehol na pomoc.
Agresivita pokračovala aj po príchode polície
Konflikt eskaloval aj po príjazde privolanej hliadky. Podľa otca napadnutého chlapca boli muži mimoriadne agresívni aj voči mužom v uniforme a na mieste vznikla mela. Počas potýčky mala dokonca jedna zo štátnych policajtiek dostať úder dlaňou od jedného zo zúrivých útočníkov. Zranený Michal po útoku zvracal a rodičia ho museli okamžite odviezť na pohotovosť.
Hovorkyňa Národného ústavu detských chorôb v Bratislave Dana Kamenická potvrdila, že zdravotný stav 14-ročného pacienta si vyžiadal hospitalizáciu na klinike detskej chirurgie, pričom domáce liečenie odhadujú na dva týždne.
Polícia začala trestné stíhanie
Keďže fyzický a verbálny útok dospelého človeka na maloleté dieťa zákon posudzuje ako útok na chránenú osobu, rodina na útočníkov podala trestné oznámenie. Krajský policajný hovorca v Bratislave Michal Szeiff informoval, že policajti z Okresného riaditeľstva PZ v Pezinku už začali trestné stíhanie pre trestný čin výtržníctva. Konkrétnej osobe zatiaľ obvinenie vznesené nebolo a policajné zložky naďalej vykonávajú procesné úkony s cieľom prípad kompletne objasniť.