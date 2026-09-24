V meste Jaroslaw útočník ozbrojený kuchynským nožom vtrhol na rannú svätú omšu v kláštore benediktínok a začal bezhlavo bodať okolo seba.
Pri útoku nožom počas omše v kláštore benediktínok v meste Jaroslaw na juhovýchode Poľska vo štvrtok zahynul duchovný a štyria ľudia utrpeli zranenia. Polícia zadržala 31-ročného občana Ukrajiny, ktorý je podozrivý z útoku. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa stanice TVN24.
Útok sa stal približne o 9:30 v areáli kláštora počas svätej omše. Muž podľa polície nožom zranil štyroch mužov a jednu ženu. Zranení muži boli duchovní, jeden z nich je v kritickom stave v nemocnici. Obeťami boli podľa oznámenia rzeszowskej katedrály dvaja kňazi. Neskôr však svoje oznámenie zmenila a uvádza že zomrel len jeden kňaz.„Ospravedlňujeme sa za túto chybu a za bolesť, ktorú mohla spôsobiť. Kňaz Marek je v súčasnosti operovaný,” píše v príspevku na sieti Facebook.
Dôvod nepoznajú
„Zranení majú bodné rany, spôsobené pravdepodobne kuchynským nožom,“ povedala hovorkyňa Okresnej prokuratúry v Przemyšli Malgorzata Taciuchová-Kurasiewiczová.
Motív útoku zatiaľ nie je známy. Zadržaný 31-ročný muž sa nachádza na policajnej stanici v Jaroslawe a vyšetrovatelia s ním vykonávajú procesné úkony. Na mieste pracujú prokurátori, znalci a policajti, ktorí zhromažďujú dôkazy a vypočúvajú svedkov.
Podľa prokuratúry sa na svätej omši zúčastňovali duchovné aj laici. Polícia pôvodne informovala o jednej obeti a štyroch zranených. Vojvodkyňa Podkarpatského vojvodstva Teresa Kubas-Hulová podľa agentúry PAP uviedla, že na zaistenie bezpečnosti obyvateľov nasadia dodatočné sily a prostriedky.