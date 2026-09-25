Aj keď fámy o spravodajskej správe odmietol, zdôraznil, že Rusko svoju agresiu voči Európe naďalej stupňuje.
Francúzsky prezident Emmanuel Macron v rozhovore pre televízne stanice TF1 a France 2 jednoznačne poprel správy, že by americká Ústredná spravodajská služba (CIA) varovala francúzske orgány pred možnými ruskými útokmi na Južnú Európu. Reagoval tak na informácie španielskeho denníka El Mundo, podľa ktorého mali európske vlády dostať spravodajskú správu o plánovaných útokoch dronmi odpálenými z nákladných lodí v Stredozemnom mori. Macron vyhlásil, že CIA francúzskym zložkám žiadne podobné varovanie neodovzdala.
Rusko stupňuje kriminálne akcie v Európe
Aj keď francúzsky prezident informácie španielskych médií odmietol, upozornil, že bezpečnostná situácia v Európe sa zhoršuje. Podľa jeho slov Rusko výrazne stupňuje svoje nepriateľské a kriminálne operácie voči európskym štátom. Macron dodal, že Francúzsko musí byť pripravené na potenciálne hrozby a útoky, pričom poukázal na nedávne bezpečnostné incidenty v nemeckom Lipsku.
Francúzska armáda mieri do Saudskej Arábie
Popri vyjadrení k ruským hrozbám Macron oznámil významné vojenské nasadenie na Blízkom východe. Francúzsko sa na základe dohody so Saudskou Arábiou rozhodlo vyslať francúzskych vojakov, radarové aj protivzdušné obranné systémy. Ich úlohou bude chrániť saudskoarabské prístavné mesto Janbu na pobreží Červeného mora, ktoré má kľúčový význam pre medzinárodný transport energií.
Cieľom misie nie je priame zapojenie do bojov, ale obrana strategického uzla pred útokmi proiránskych jemensko-húsijských povstalcov, ktorí ohrozujú plynulosť nákladnej dopravy cez prieliv Báb el-Mandab.