Macron poprel správy o varovaní od CIA: Ruskú hrozbu nepodceňuje, posiela vojakov do Saudskej Arábie
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TASR
dnes 25. septembra 2026 o 7:18
Čas čítania 0:49

Macron poprel správy o varovaní od CIA: Ruskú hrozbu nepodceňuje, posiela vojakov do Saudskej Arábie

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Macron poprel správy o varovaní od CIA: Ruskú hrozbu nepodceňuje, posiela vojakov do Saudskej Arábie
Zdroj: TASR/AP/Yuki Iwamura

Aj keď fámy o spravodajskej správe odmietol, zdôraznil, že Rusko svoju agresiu voči Európe naďalej stupňuje.

Francúzsky prezident Emmanuel Macron v rozhovore pre televízne stanice TF1 a France 2 jednoznačne poprel správy, že by americká Ústredná spravodajská služba (CIA) varovala francúzske orgány pred možnými ruskými útokmi na Južnú Európu. Reagoval tak na informácie španielskeho denníka El Mundo, podľa ktorého mali európske vlády dostať spravodajskú správu o plánovaných útokoch dronmi odpálenými z nákladných lodí v Stredozemnom mori. Macron vyhlásil, že CIA francúzskym zložkám žiadne podobné varovanie neodovzdala.

Rusko stupňuje kriminálne akcie v Európe

Aj keď francúzsky prezident informácie španielskych médií odmietol, upozornil, že bezpečnostná situácia v Európe sa zhoršuje. Podľa jeho slov Rusko výrazne stupňuje svoje nepriateľské a kriminálne operácie voči európskym štátom. Macron dodal, že Francúzsko musí byť pripravené na potenciálne hrozby a útoky, pričom poukázal na nedávne bezpečnostné incidenty v nemeckom Lipsku.

Francúzska armáda mieri do Saudskej Arábie

Popri vyjadrení k ruským hrozbám Macron oznámil významné vojenské nasadenie na Blízkom východe. Francúzsko sa na základe dohody so Saudskou Arábiou rozhodlo vyslať francúzskych vojakov, radarové aj protivzdušné obranné systémy. Ich úlohou bude chrániť saudskoarabské prístavné mesto Janbu na pobreží Červeného mora, ktoré má kľúčový význam pre medzinárodný transport energií.

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Náhľadový obrázok: TASR/AP/Thomas Samson
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