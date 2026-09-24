Muži sa po príchode policajtov a psovodov pokúsili o útek a odhadzovali spreje do trávy, no polícia ich chytila.
Nočný zásah mestských policajtov na Nábreží armádneho generála Ludvíka Svobodu v Bratislave sa skončil zadržaním troch mužov. Na ich protiprávne konanie upozornil pracovník bezpečnostnej služby (SBS) v skorých ranných hodinách potom, ako si na bezpečnostných kamerách všimol skupinu vytvárajúcu čerstvé graffiti na stene budovy. Podľa zistení TV JOJ sa medzi podozrivými sprejermi nachádzal aj známy slovenský rapper Ego.
Spreje odhadzovali do trávy
Na miesto okamžite vyslali hliadky staromestského okresného riaditeľstva, do ktorých sa zapojili aj príslušníci Útvaru zásahovej jednotky a kynológie. Keď skupina spozorovala prichádzajúcich policajtov, muži sa dali na útek.
Na opakované výzvy hliadky, aby zastavili, nereagovali. Ich únik však smeroval do ulíc, ktoré už mala pod kontrolou ďalšia privolaná hliadka. Jeden z mužov sa počas behu pokúsil zbaviť dôkazov a plechovky so sprejmi odhodil do trávy, kde ich policajti neskôr zaistili.
Hrozí im trestné stíhanie
Pri kontrole objektu policajti zdokumentovali viacero čerstvo vytvorených malieb. Mestská polícia napokon celú trojicu mužov zadržala a po bezpečnostnej prehliadke eskortovala na obvodné oddelenie.
Tam si ich prevzali príslušníci Policajného zboru SR, ktorí prípad vyšetrujú ako podozrenie z trestného činu poškodzovania cudzej veci. Televízia sa v súčasnosti snaží získať oficiálne stanovisko samotného interpreta.