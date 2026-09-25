Babie leto sa na Slovensku zdrží minimálne do začiatku októbra.
Rozlúčku s nepríjemným chladom odštartujeme vo veľkom štýle už v piatok (25. 9.). Aj keď sa na severe môžu zrána výnimočne objaviť slabé prehánky – a na tatranských štítoch dokonca poletovať sneh – poobede sa obloha začne výrazne čistiť. Vzduch sa prehreje na 12 až 19 °C a pohodu nenaruší ani vietor, ktorý by mal fúkať len mierne, informuje SHMÚ.
Víkend stvorený na výlety do prírody
Sobota a nedeľa vytvoria doslova dokonalú kulisu pre akékoľvek plány pod holým nebom. Treba sa síce pripraviť na to, že rána budú sprevádzať klasické jesenné hmly, no akonáhle sa rozplynú, naplno si užijeme slnečné lúče. Sobotné maximá (26. 9.) sa zastavia na príjemných 21 stupňoch (sever bude o niečo chladnejší s hranicou 16 °C). Nedeľa (27. 9.) však už poriadne prikúri a prinesie nadpriemerných 23 °C.
Začiatok týždňa prinesie letné teploty
Tento priaznivý trend nás neopustí ani so štartom nového pracovného týždňa. Po pondelkovom (28. 9.) hmlistom ráne teploty vystrelia na 18 až 24 stupňov Celzia a v utorok (29. 9.) pôjdu čísla ešte o nejaký ten stupeň vyššie. Meteorológovia očakávajú, že ukážkové babie leto sa na Slovensku udrží aspoň do 5. októbra. Po tomto dátume by mala prísť mierna úprava smerom nadol, no denné maximá sa aj naďalej udržia v rozmedzí od 16 do 22 stupňov.