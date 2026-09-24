Štatistický úrad zároveň upozorňuje, že horúčavy môžu k úmrtiam prispievať aj nepriamo zhoršením chronických ochorení.
Na Slovensku zomrelo od začiatku roka 2026 v dôsledku nadmerného tepla 12 ľudí. Ide o najvyšší počet za posledných desať rokov a takmer desaťnásobok priemeru z rokov 2016 až 2025, informoval Štatistický úrad SR.
Napriek rekordnému počtu priamych úmrtí na následky horúčav sa počas leta nepotvrdila zvýšená celková úmrtnosť. Od júna do augusta zomrelo 12 510 ľudí, čo bolo o 2,2 percenta menej ako priemer za rovnaké obdobie predchádzajúcich desiatich rokov.
Horúčavy môžu zabíjať aj nepriamo
Štatistici upozorňujú, že skutočný vplyv vysokých teplôt nemusí byť z priamych úmrtí úplne viditeľný. Horúčavy môžu zhoršiť už existujúce zdravotné problémy, napríklad ochorenia srdca, dýchacích ciest, cukrovku či problémy s obličkami.
V takýchto prípadoch môže byť ako hlavná príčina smrti uvedený napríklad infarkt, mozgová príhoda alebo zlyhanie obličiek, hoci k zhoršeniu zdravotného stavu prispelo aj extrémne teplo.
Priame úmrtia spôsobené horúčavami boli pritom v minulých rokoch výrazne zriedkavejšie. Podľa ŠÚ ich bolo spravidla nula až tri ročne, zatiaľ čo do konca augusta 2026 ich evidoval už 12.