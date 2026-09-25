Kontroverzný projekt na spracovanie odpadu v hlavnom meste sa posúva do ďalšej fázy.
Projekt výstavby Centra energetického zhodnotenia odpadov na spaľovanie komunálnych a priemyselných odpadov v areáli bratislavskej rafinérie Slovnaft získal právoplatné posúdenie vplyvov na životné prostredia (EIA).
V piatok to vyhlásil minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) s tým, že preverili prvostupňové rozhodnutie svojho rezortu a potvrdil ho. Minister podotkol, že Slovnaft nezískal stavebné povolenie, ale vďaka právoplatnej EIA oň môže požiadať.
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