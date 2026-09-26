Putin poprel, že by sa Rusko pripravovalo na konflikt s Európou

Šéf Kremľa tvrdí, že Rusko chcelo obnoviť rokovania s Kyjevom.
Rusko sa nepripravuje na vojenský konflikt s Európou, vyhlásil v piatok ruský prezident Vladimir Putin po varovaniach niektorých európskych členov NATO pred potenciálnymi ruskými útokmi na územie Aliancie. Poznamenal tiež, že Moskva registruje porušovanie práv ruskojazyčného obyvateľstva pobaltských štátov, na čo podľa neho reaguje v „humanitárnej sfére“.
„Mnohí v Európe hovoria o očakávaní útoku z Ruska a preto si myslia, že sa musia pripraviť na vojenské operácie, na vojnu s Ruskom. Chcem znova zdôrazniť - my sa nepripravujeme na nijaké ozbrojené konflikty s Európou,“ povedal Putin novinárom.
Okrem toho uviedol, že všetky návrhy na riešenie vojny na Ukrajine sú naďalej aktuálne, no Moskva musí posúdiť, čo je v jej najlepšom záujme.
Šéf Kremľa tvrdí, že Rusko chcelo obnoviť rokovania s Kyjevom po svojich minulotýždňových parlamentných voľbách, no Ukrajina sa pokúsila udrieť na Moskvu a útočiť na volebné miestnosti. Ruská reakcia bola podľa Putina taká silná, že Kyjev teraz žiada prímerie.
V súvislosti s týmito útokmi Rusko svoj postoj k obnoveniu priamych rozhovorov s Ukrajinou prehodnocuje. „O návrhoch na obnovenie rokovaní, áno, sú všetky na stole a je to všetko možné - ale po všetkom, čo urobili, dôkladne zvážime, aké kroky musíme podniknúť v reakcii,“ povedal Putin.