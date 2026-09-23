Moskva sa podľa neho môže snažiť narušiť jednotu spojencov, pričom jedným z nástrojov môžu byť hybridné operácie.
Vysokopostavený predstaviteľ NATO varuje, že ruský prezident Vladimir Putin sa môže snažiť vyprovokovať Alianciu k prehnanej reakcii. Zástupca najvyššieho veliteľa spojeneckých síl NATO v Európe John Stringer preto vyzýva členské krajiny na opatrnosť.
Podľa neho je Putin čoraz ochotnejší riskovať a môže využívať rôzne spôsoby, ako narušiť jednotu NATO. Európski predstavitelia upozorňujú najmä na hybridné útoky, sabotáže, špionáž či narúšanie vzdušného priestoru dronmi.
Priamy útok na NATO považujú za nepravdepodobný
Stringer zároveň upozornil, že nie vždy je jednoduché určiť, či je incident úmyselný. Ruské rušenie GPS a ďalšie formy elektronického boja môžu napríklad spôsobiť, že drony preniknú na územie členských štátov NATO.
Estónsky premiér Kristen Michal tvrdí, že Rusko sa hybridnými operáciami môže snažiť oslabiť súdržnosť Aliancie a podporu Ukrajiny. Konvenčný vojenský útok Ruska na Európu však v súčasnosti považuje za nepravdepodobný, okrem iného pre riziko odvety NATO a pokračujúcu vojnu na Ukrajine.