AKTUÁLNE: Fico pripustil predčasné voľby v januári
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TASR
dnes 27. septembra 2026 o 11:56
Čas čítania 1:30

AKTUÁLNE: Fico pripustil predčasné voľby v januári

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AKTUÁLNE: Fico pripustil predčasné voľby v januári
Zdroj: Facebook/Robert Fico

Uviedol to v diskusnej relácii V politike na TA3.

Premiér Robert Fico (Smer-SD) je pripravený ísť v januári do predčasných volieb. Tie by sa dali dosiahnuť pripravením návrhu ústavného zákona o skrátení volebného obdobia. Zároveň sa chce v pondelok (28. 9.) stretnúť s prezidentom SR Petrom Pellegrinim a požiadať o stiahnutie návrhu na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu (nominant SNS). Uviedol to v diskusnej relácii V politike na TA3.


„Nie je to v mojich rukách. Som príliš dlho v politike, aby som tu robil nejakého šaša. Som tu na to, aby som riadil túto krajinu, ale to viete len vtedy, keď máte krytý chrbát v národnej rade. Nemôžem sa pozerať na to, čo sa tam deje. Táto situácia sa dá riešiť len štandardnými ústavnými spôsobmi, a tým sú predčasné voľby,“ povedal Fico. Ak majú byť voľby, majú byť podľa neho rýchlo, a nie napríklad v júni.


Mieni, že on je na rozdiel od predsedu koaličnej SNS Andreja Danka a ministra životného prostredia Tomáša Tarabu (nominant SNS) pripravený ísť do januárových predčasných volieb. Ak chcú Danko a Taraba riadne voľby v septembri 2027, musia sa podľa toho správať, skonštatoval Fico. „Ak chcú Danko s Tarabom odísť, tak ich prosím, aby skončili s týmto cirkusom. Nech to urobia tak, že dajú garancie a vláda pôjde ďalej. Ak nedajú garancie a rozbijú vládu, tak budú predčasné parlamentné voľby,“ poznamenal. Dodal, že predčasné voľby budú vinou Tarabu a Danka.

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Fico zároveň uviedol, že v pondelok požiada prezidenta, aby mu vrátil návrh na odvolanie Tarabu z postu šéfa envirorezortu. Dôvodom je, že sa nebude zúčastňovať „cirkusu, ktorý Danko a Taraba vystrájajú“. Taraba podľa predsedu vlády môže z postu odstúpiť aj sám.
Smer-SD je podľa Fica pripravený byť po voľbách aj v opozícii. „Počkáme si tam na ďalší dobrý výsledok,“ podotkol. Pokiaľ by po voľbách malo záujem o spoluprácu hnutie Republika, Smer je na to pripravený.


Predseda vlády sa vyjadril aj ku generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi, ktorý je podľa neho politickým generálnym prokurátorom. Opätovne ho vyzval na odchod. Ak Žilinka neodíde, nový šéf prokuratúry sa bude voliť na konci budúceho roka. „Myslíme si, že je zlé riešenie, že tam je. Nemáme ho ako odvolať,“ povedal Fico. Priznal tiež, že uvažujú o zmene právneho postavenia prokuratúry. Zároveň naznačil, že ak nebude Smer-SD v novej vláde, novým generálnym prokurátorom by sa mohol stať Daniel Lipšic.

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Náhľadový obrázok: Facebook/Robert Fico
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