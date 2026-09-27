Dvojica mala plánovať vraždu spolužiaka.
Vyšetrovateľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave vzniesol obvinenie dvom mladistvým osobám pre obzvlášť závažný trestný čin úkladnej vraždy v štádiu prípravy. Obaja mladíci vo veku 15 rokov sú stíhaní väzobne. TASR to uviedla hovorkyňa bratislavskej krajskej polície Martina Šemetková. Na prípad upozornila TV Joj s tým, že dvojica mala plánovať vraždu spolužiaka.
„V súčasnosti nie je možné k prípadu uviesť viac skutočností, aby sa nezmaril alebo neohrozil účel trestného konania,“ doplnila Šemetková. Sudca pre prípravné konanie banskobystrického pracoviska Špecializovaného trestného súdu podľa televízie rozhodol o vzatí dvojice do väzby, dôvodom je obava z pokračovania v trestnej činnosti.