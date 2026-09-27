Za obdobie pred 1. januárom 2026 sú zamestnávatelia povinní zaslať ELDP všetkých zamestnancov.
Zamestnávatelia s počtom zamestnancov do 500 (vrátane) majú do konca septembra lehotu na predloženie chýbajúcich alebo chybných evidenčných listov dôchodkového poistenia za obdobie do 31. decembra 2025, upozorňuje Sociálna poisťovňa na Facebooku.
„Urobíte tak obvyklým spôsobom za tých zamestnancov, ktorým právny vzťah k zamestnávateľovi trval k 31. decembru 2025,“ píše poisťovňa.
Povinnosť zamestnávateľov predkladať Sociálnej poisťovni evidenčné listy dôchodkového poistenia (ELDP) je od 1. januára 2026 zrušená. Sociálna poisťovňa však pripomína, že za obdobie pred 1. januárom 2026 sú zamestnávatelia povinní zaslať ELDP všetkých zamestnancov v lehotách určených podľa počtu zamestnancov.