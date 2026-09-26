Môžeš užívať peniaze zosnulého príbuzného a čo bude s jeho účtom?
Odborníčok sme sa opýtali praktické otázky: čo bude s účtom, hypotékou, bytom, autom, nájmom či nezaplatenými účtami? Prečítaj si všetky odpovede na najčastejšie otázky v tomto článku.
To, že poznáš PIN ku karte zosnulého alebo si mal k jeho účtu dispozičné oprávnenie, ešte neznamená, že môžeš peniaze ďalej vyberať. Zostatok na účte sa rieši v dedičskom konaní. Notárka Martina Kostalíková pre Refresher upozorňuje, že výbery po smrti majiteľa účtu v praxi spôsobujú konflikty medzi dedičmi.
„Disponenti strácajú oprávnenie disponovať s účtom okamihom úmrtia majiteľa účtu,“ vysvetľuje hovorkyňa Slovenskej sporiteľne Marta Cesnaková. Banka však účet zablokuje až vtedy, keď sa o úmrtí dozvie. Aj keď teda karta ešte funguje, neznamená to, že ju môžeš používať.
Slovenská sporiteľňa po oznámení úmrtia zastaví odchádzajúce platby a zruší karty aj prístup do internet bankingu. Zostatok následne vyplatí dedičom na základe právoplatného rozhodnutia o dedičstve (poznámka redakcia – postup pri účte v inej banke si over priamo v nej).