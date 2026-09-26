Čo sa stane s účtom po smrti blízkeho? Na jeho peniaze po smrti nemáš automaticky právo
0
0
0
Karin Ondrušová
dnes 26. septembra 2026 o 17:35
Čas čítania 0:36

Čo sa stane s účtom po smrti blízkeho? Na jeho peniaze po smrti nemáš automaticky právo

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Čo sa stane s účtom po smrti blízkeho? Na jeho peniaze po smrti nemáš automaticky právo
Zdroj: Unsplash/Eduardo Soares

Môžeš užívať peniaze zosnulého príbuzného a čo bude s jeho účtom?

Odborníčok sme sa opýtali praktické otázky: čo bude s účtom, hypotékou, bytom, autom, nájmom či nezaplatenými účtami? Prečítaj si všetky odpovede na najčastejšie otázky v tomto článku. 

To, že poznáš PIN ku karte zosnulého alebo si mal k jeho účtu dispozičné oprávnenie, ešte neznamená, že môžeš peniaze ďalej vyberať. Zostatok na účte sa rieši v dedičskom konaní. Notárka Martina Kostalíková pre Refresher upozorňuje, že výbery po smrti majiteľa účtu v praxi spôsobujú konflikty medzi dedičmi.

„Disponenti strácajú oprávnenie disponovať s účtom okamihom úmrtia majiteľa účtu,“ vysvetľuje hovorkyňa Slovenskej sporiteľne Marta Cesnaková. Banka však účet zablokuje až vtedy, keď sa o úmrtí dozvie. Aj keď teda karta ešte funguje, neznamená to, že ju môžeš používať.

Slovenská sporiteľňa po oznámení úmrtia zastaví odchádzajúce platby a zruší karty aj prístup do internet bankingu. Zostatok následne vyplatí dedičom na základe právoplatného rozhodnutia o dedičstve (poznámka redakcia – postup pri účte v inej banke si over priamo v nej).

25. septembra 2026 o 17:50 Čas čítania 1:02 MAPA BÝVANIA: Kde si Slováci najľahšie kúpia vlastný byt? Nový index odhalil priepastné rozdiely MAPA BÝVANIA: Kde si Slováci najľahšie kúpia vlastný byt? Nový index odhalil priepastné rozdiely
26. septembra 2026 o 11:05 Čas čítania 0:56 ČSOB a 365.bank sa 1. novembra právne zlúčia. Čo to znamená pre ich klientov? ČSOB a 365.bank sa 1. novembra právne zlúčia. Čo to znamená pre ich klientov?
26. septembra 2026 o 10:30 Čas čítania 1:46 Veľká zmena pre obchodníkov: Od 27. septembra im pribudne nová povinnosť, upraviť musia predajne aj weby Veľká zmena pre obchodníkov: Od 27. septembra im pribudne nová povinnosť, upraviť musia predajne aj weby
Odporučil by si článok ostatným?
0
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhľadový obrázok: Unsplash/Eduardo Soares
Čo si o článku myslíš?
Prihlás sa a daj vedieť do komentára!
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať aktívne členstvo Refresher Club, aby si mohol pridať komentár.
Členstvo
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Ekonomika Ekonomika
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
dnes o 18:20
REBRÍČEK najlepších základných škôl na Slovensku: Na prvé miesto poskočila škola z piatej priečky
REBRÍČEK najlepších základných škôl na Slovensku: Na prvé miesto poskočila škola z piatej priečky
dnes o 09:26
TABUĽKA: Kedy konečne pôjdete do penzie? Pozrite si veľký prehľad dôchodkového veku
TABUĽKA: Kedy konečne pôjdete do penzie? Pozrite si veľký prehľad dôchodkového veku
dnes o 10:30
Veľká zmena pre obchodníkov: Od 27. septembra im pribudne nová povinnosť, upraviť musia predajne aj weby
Veľká zmena pre obchodníkov: Od 27. septembra im pribudne nová povinnosť, upraviť musia predajne aj weby
pred 2 dňami
REBRÍČEK: Toto je 10 najhorších obcí na Slovensku. Nachádza sa medzi nimi aj tá tvoja?
REBRÍČEK: Toto je 10 najhorších obcí na Slovensku. Nachádza sa medzi nimi aj tá tvoja?
včera o 12:32
Keď zomrie blízky: Čo sa stane s jeho peniazmi, hypotékou či bytom? Odpovedáme na najčastejšie otázky
Keď zomrie blízky: Čo sa stane s jeho peniazmi, hypotékou či bytom? Odpovedáme na najčastejšie otázky
dnes o 09:26
TABUĽKA: Kedy konečne pôjdete do penzie? Pozrite si veľký prehľad dôchodkového veku
TABUĽKA: Kedy konečne pôjdete do penzie? Pozrite si veľký prehľad dôchodkového veku
pred 2 dňami
REBRÍČEK: Toto je 10 najhorších obcí na Slovensku. Nachádza sa medzi nimi aj tá tvoja?
REBRÍČEK: Toto je 10 najhorších obcí na Slovensku. Nachádza sa medzi nimi aj tá tvoja?
včera o 09:39
Chystáš sa zapnúť radiátory? Urob túto jednu vec, inak budeš zbytočne vyhadzovať peniaze von oknom
Chystáš sa zapnúť radiátory? Urob túto jednu vec, inak budeš zbytočne vyhadzovať peniaze von oknom
včera o 12:32
Keď zomrie blízky: Čo sa stane s jeho peniazmi, hypotékou či bytom? Odpovedáme na najčastejšie otázky
Keď zomrie blízky: Čo sa stane s jeho peniazmi, hypotékou či bytom? Odpovedáme na najčastejšie otázky
dnes o 18:20
REBRÍČEK najlepších základných škôl na Slovensku: Na prvé miesto poskočila škola z piatej priečky
REBRÍČEK najlepších základných škôl na Slovensku: Na prvé miesto poskočila škola z piatej priečky
22. 9. 2026 14:57
REBRÍČEK najlepších základných škôl na Slovensku: Na prvé miesto poskočila škola z piatej priečky
REBRÍČEK najlepších základných škôl na Slovensku: Na prvé miesto poskočila škola z piatej priečky
pred 2 dňami
REBRÍČEK: Toto je 10 najhorších obcí na Slovensku. Nachádza sa medzi nimi aj tá tvoja?
REBRÍČEK: Toto je 10 najhorších obcí na Slovensku. Nachádza sa medzi nimi aj tá tvoja?
pred 3 dňami
Skontroluj si, či sa ti vo vreckách náhodou nepovaľuje poklad. Tieto dvojeurovky majú hodnotu skoro 5-tisíc eur
Skontroluj si, či sa ti vo vreckách náhodou nepovaľuje poklad. Tieto dvojeurovky majú hodnotu skoro 5-tisíc eur
21. 9. 2026 14:14
TABUĽKA: Kedy konečne pôjdete do penzie? Pozrite si veľký prehľad dôchodkového veku
TABUĽKA: Kedy konečne pôjdete do penzie? Pozrite si veľký prehľad dôchodkového veku
pred 3 dňami
Kedy pôjdeš do dôchodku? Nová kalkulačka ti ukáže, koľko rokov práce ti ešte zostáva
Kedy pôjdeš do dôchodku? Nová kalkulačka ti ukáže, koľko rokov práce ti ešte zostáva
Lifestyle news
Bentley odhalilo svoj prvý čistý elektromobil. Luxusné SUV Torcal trhá asfalt a nabiješ ho za pár minút
pred 2 dňami
Obojstranná parka s umelou kožušinou aj futbalové dresy. Pozri si kolekciu Fall 2026 od Supreme a Nike
22. 9. 2026 14:43
Rolex oživuje prezývku z 50. rokov. Nové hodinky ukazujú aj fázy mesiaca
16. 9. 2026 10:34
Jacob & Co. osadil diamanty priamo do srdca hodiniek. Pozri si výnimočný model za približne 600-tisíc eur
14. 9. 2026 20:00
Kai Cenat spojil streamovanie s módou. Pozri si debutovú prehliadku jeho značky Vivet na NYFW
14. 9. 2026 19:10
Aston Martin vytvoril motocykel ako pre Batmana. Vyrobia len 300 kusov a cena je približne 100-tisíc eur
10. 9. 2026 13:00
Pozri si nové Porsche 911 GT3 Bergsport, z ktorého bude vyrobených 100 kusov
3. 9. 2026 17:40
1 000 koní, žiadna strecha, 77 vyrobených kusov a cena viac ako 1 milión eur. BRABUS predstavil BODO CABRIOLET
31. 8. 2026 10:40
Apple oznámil dátum odhalenia nových iPhonov. Budú skladacie?
27. 8. 2026 14:30
Drake sa pochválil diamantovými hodinkami Rolex Daytona. Dostal ich ako darček za album ICEMAN
20. 8. 2026 10:20
Ekonomika Všetko
MAPA BÝVANIA: Kde si Slováci najľahšie kúpia vlastný byt? Nový index odhalil priepastné rozdiely
včera o 17:50
MAPA BÝVANIA: Kde si Slováci najľahšie kúpia vlastný byt? Nový index odhalil priepastné rozdiely
Zatiaľ čo celkové výsledky ukázali viaceré extrémy, najpálčivejšou témou zostáva dostupnosť bývania.
Veľká zmena pre obchodníkov: Od 27. septembra im pribudne nová povinnosť, upraviť musia predajne aj weby
dnes o 10:30
Veľká zmena pre obchodníkov: Od 27. septembra im pribudne nová povinnosť, upraviť musia predajne aj weby
Koniec ďalšej fabriky: Spoločnosť Hubert v Seredi končí, šumivé vína bude dovážať z Česka
19. 9. 2026 12:14
Koniec ďalšej fabriky: Spoločnosť Hubert v Seredi končí, šumivé vína bude dovážať z Česka
Obrovský problém pre Volkswagen: Zvolávajú 4 milióny áut po celom svete, na vine je jediná skrutka
včera o 16:17
Obrovský problém pre Volkswagen: Zvolávajú 4 milióny áut po celom svete, na vine je jediná skrutka
Štátny dlh láme rekordy a konsolidácia nezaberá: Každý Slovák dlhuje takmer 17-tisíc eur
20. 9. 2026 8:18
Štátny dlh láme rekordy a konsolidácia nezaberá: Každý Slovák dlhuje takmer 17-tisíc eur
Koalícia rokovala o štátnom rozpočte na budúci rok: Lídri vládnych strán majú v najbližších dňoch predstaviť dohodu
22. 9. 2026 8:06
Koalícia rokovala o štátnom rozpočte na budúci rok: Lídri vládnych strán majú v najbližších dňoch predstaviť dohodu
Umelá inteligencia Všetko
Rusi zneužili AI od Anthropicu: Claude im pomáhal pri útokoch na Ukrajinu
17. 9. 2026 17:50
Rusi zneužili AI od Anthropicu: Claude im pomáhal pri útokoch na Ukrajinu
Slovensko Všetko
Nafta na historickom maxime a benzín trhá rekordy: Fico zníženie daní odmietol, štát od októbra zlacnie vlaky o polovicu
dnes o 14:20
Nafta na historickom maxime a benzín trhá rekordy: Fico zníženie daní odmietol, štát od októbra zlacnie vlaky o polovicu
dnes o 12:05
Smrťou sa hypotéka neškrtá: Kto musí splácať úver po zosnulom a kedy ťa pred dlhmi zachráni poistka?
dnes o 10:30
Veľká zmena pre obchodníkov: Od 27. septembra im pribudne nová povinnosť, upraviť musia predajne aj weby
Ekonomika Všetko
Čo sa stane s účtom po smrti blízkeho? Na jeho peniaze po smrti nemáš automaticky právo
dnes o 17:35
Čo sa stane s účtom po smrti blízkeho? Na jeho peniaze po smrti nemáš automaticky právo
včera o 17:50
MAPA BÝVANIA: Kde si Slováci najľahšie kúpia vlastný byt? Nový index odhalil priepastné rozdiely
dnes o 10:30
Veľká zmena pre obchodníkov: Od 27. septembra im pribudne nová povinnosť, upraviť musia predajne aj weby

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Skúsenosti Slovákov po maturite: „Ľudia ma kritizovali a odhovárali,“ hovorí Michal, ktorý si dal gap year
dnes o 16:15
Skúsenosti Slovákov po maturite: „Ľudia ma kritizovali a odhovárali,“ hovorí Michal, ktorý si dal gap year
Traja respondenti po maturite zistili, že ich ďalšia cesta nemusí vyzerať tak, ako si pôvodne predstavovali. Kariérna poradkyňa vysvetľuje, ako rozoznať zlý odbor od dočasnej krízy a kedy môže mať zmena smeru zmysel.
Zaútočí Rusko na NATO? Expert varuje, že Moskva bude hľadať „najslabšie miesto“
včera o 14:19
Zaútočí Rusko na NATO? Expert varuje, že Moskva bude hľadať „najslabšie miesto“
Keď zomrie blízky: Čo sa stane s jeho peniazmi, hypotékou či bytom? Odpovedáme na najčastejšie otázky
včera o 12:32
Keď zomrie blízky: Čo sa stane s jeho peniazmi, hypotékou či bytom? Odpovedáme na najčastejšie otázky
Drsný prejav Netanjahua na pôde OSN: Odchádzajúcich diplomatov nazval zbabelcami
včera o 10:27
Drsný prejav Netanjahua na pôde OSN: Odchádzajúcich diplomatov nazval zbabelcami
Kedy prídete do Moskvy? „Na sku***ej rakete,“ povedal Zelenskyj ruskému reportérovi
včera o 08:45
Kedy prídete do Moskvy? „Na sku***ej rakete,“ povedal Zelenskyj ruskému reportérovi
Viac