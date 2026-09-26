Veľká zmena pre obchodníkov: Od 27. septembra im pribudne nová povinnosť, upraviť musia predajne aj weby
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TASR
dnes 26. septembra 2026 o 10:30
Čas čítania 1:46

Veľká zmena pre obchodníkov: Od 27. septembra im pribudne nová povinnosť, upraviť musia predajne aj weby

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Veľká zmena pre obchodníkov: Od 27. septembra im pribudne nová povinnosť, upraviť musia predajne aj weby
Zdroj: OC Max

Predajcovia budú musieť v kamenných predajniach aj na webe informovať o zákonnej zodpovednosti za vady v presne predpísanej podobe.

Obchodníkov čakajú od 27. septembra nové povinnosti. Ak výrobca poskytuje záruku životnosti dlhšiu ako dva roky, pribudne aj nové európske označenie - štítok GARAN. Upozornil na to advokát Matej Škultéty z advokátskej kancelárie Ružička and Partners.


„Porušenie informačných povinností je správnym deliktom, za ktorý môže Slovenská obchodná inšpekcia uložiť pokutu. Nesprávne tvrdenia o životnosti či opraviteľnosti môžu byť navyše považované za nekalú obchodnú praktiku,“ spresnil Škultéty.


Poznamenal, že zákonná zodpovednosť za vady vzniká zo zákona, uplatňuje sa u predávajúceho a týka sa vady, ktorú tovar mal už pri prevzatí, aj keď sa prejaví až neskôr. Trvá 24 mesiacov, pri použitej veci možno dohodnúť kratšiu dobu, najmenej však 12 mesiacov.
Spotrebiteľská záruka na životnosť je naproti tomu dobrovoľným záväzkom výrobcu.

Uplatňuje sa priamo u neho a kryje to, že si tovar zachová požadované funkcie a výkonnosť počas bežného používania po celú dohodnutú dobu. Pokrýva teda aj postupnú stratu výkonnosti, ktorá nemusí byť vadou existujúcou pri prevzatí.

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„Životnosť tovaru je schopnosť tovaru zachovať si požadované funkcie a výkonnosť počas bežného používania. Záruka na životnosť tovaru je dobrovoľná. Ak ju však výrobca poskytne, je ňou viazaný a zodpovedá spotrebiteľovi priamo za opravu alebo výmenu počas celej doby jej trvania. Jej podmienky zároveň nesmú byť pre spotrebiteľa menej priaznivé, než aké boli uvedené v záručnom vyhlásení alebo v reklame. Zákonnú zodpovednosť za vady nenahrádza, platí popri nej,“ vysvetlil Škultéty.


Oba inštitúty teda existujú podľa advokáta vedľa seba a spotrebiteľ si môže vybrať, ktorý využije. Záruka na životnosť však nemôže zákonné práva spotrebiteľa nijako zúžiť ani nahradiť.


Ak výrobca poskytuje obchodnú záruku životnosti tovaru, sprístupní tieto informácie obchodníkovi. Obchodník je následne povinný informovať spotrebiteľa o jej existencii a trvaní a použiť pritom štítok GARAN. „Obchodník teda nemusí informácie zisťovať sám. V praxi je však vhodné dohodnúť si poskytovanie informácií s dodávateľom zmluvne a dbať na to, aby boli aktuálne,“ doplnil Škultéty.

V predajni aj na webe musí byť informačný text

Poznamenal, že obchodník, ktorý predáva tovar spotrebiteľom, je po novom povinný umiestniť v kamennej predajni, ako aj na svojej webovej stránke pri online predaji predpísaný informačný text. Ten má spotrebiteľovi pripomenúť existenciu zákonnej zodpovednosti za vady, jej hlavné prvky a minimálne dvojročné trvanie.

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Spresnil, že v kamennej predajni musí byť na mieste, kde prebieha predaj - napríklad na stene predajne alebo pri pokladničnom pulte oznam. Musí mať minimálnu veľkosť A4 a môže byť čiernobiely alebo farebný.


Dodal, že pri online predaji musí byť oznámenie na webovej stránke obchodníka zverejnené povinne vo farebnom vyhotovení. Na rozdiel od štítku GARAN stačí harmonizované oznámenie zverejniť na webovej stránke iba raz, a to na viditeľnom mieste, napríklad na podstránke pri povinne zverejňovaných dokumentoch. Dizajn oznámenia je needitovateľný. Obchodník nesmie meniť jeho podobu, text ani farebnosť.

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