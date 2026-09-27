V súčasnosti totiž cestujúci pri platbe v pokladnici doplácajú jedno euro a priamo vo vlaku až tri eurá.
Národný železničný dopravca ZSSK dostal z rezortu dopravy jednoznačné usmernenie. Šéf rezortu Jozef Ráž požaduje, aby sa upravila veková hranica pre seniorov, ktorým štát odpúšťa extra poplatky za osobný nákup lístkov. V súčasnom systéme si totiž železnice účtujú prirážku jedno euro pri nákupe v staničnej pokladnici a pri kúpe lístka priamo u sprievodcu vo vlaku zaplatí cestujúci navyše až tri eurá.
Výnimka pri platených lístkoch už od 60 alebo 65 rokov
V súčasnosti platí, že príplatky pri platených lístkoch nemusia hradiť iba seniori, ktorí dosiahli vek 70 rokov (pri bezplatných lístkoch platí výnimka od 62 rokov). Minister Ráž však navrhuje, aby sa táto hranica pre platené lístky posunula smerom nadol – a to konkrétne na 60 alebo 65 rokov.
Smartfón nie je pre každého samozrejmosťou
Dôvodom plánovanej zmeny je fakt, že hoci je nákup cez internet alebo mobilnú aplikáciu úplne bez príplatkov, mnohí starší ľudia smartfón nevlastnia alebo s ním nevedia obratne narábať. Cítiť sa tak môžu zbytočne znevýhodnení. Štát zároveň pripomína, že deťom, študentom či seniorom, ktorí majú nárok na bezplatnú prepravu, stačí v osobných vlakoch a regionálnych expresoch (REX) pri kontrole predložiť iba príslušný preukaz.