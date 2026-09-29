Úrady vybavíš aj z mobilu: Štát spustil nové online služby pre 16 životných situácií

Občan môže na jednom mieste vyplniť formulár, pripojiť potrebné dokumenty, elektronicky formulár podpísať a odoslať príslušnému úradu.
Vybavovanie úradných záležitostí online by malo byť pri 16 prioritných životných situáciách jednoduchšie. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) zaviedla tri prepojené riešenia, ktoré uľahčujú nájdenie potrebnej služby, vyplnenie formulára a podanie žiadosti elektronicky z počítača alebo mobilu. Agentúra o tom informovala v pondelok s tým, že projekt je súčasťou modernizácie služieb štátu v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR.
Cieľom lokátora služieb je, aby občan nemusel vedieť, ktorý úrad je za službu zodpovedný. Systém ho nasmeruje k správnemu elektronickému podaniu a poskytne mu potrebné informácie na jeho vybavenie.
Menia sa aj elektronické formuláre. Po novom sú nastavené tak, aby občana viedli celým procesom krok za krokom a zobrazovali iba tie informácie, ktoré sú pre jeho situáciu relevantné. V praxi to znamená, že formulár reaguje na odpovede a automaticky skrýva nepotrebné otázky. Občan takisto uvidí len tie prílohy a dokumenty, ktoré sa ho v konkrétnej situácii týkajú, a systém priebežne skontroluje správnosť vyplnených údajov a upozorňuje na prípadné chyby ešte pred odoslaním.
Formuláre s vysvetlivkami
Nové formuláre obsahujú aj vysvetlivky a rady k jednotlivým poliam a umožňujú automaticky vyplniť vybrané údaje z dostupných štátnych zdrojov, čím sa zníži potreba opakovaného zadávania rovnakých informácií. Pred odoslaním sa občanovi zároveň automaticky zobrazí prehľad všetkých vyplnených údajov, aby ich mohol jednoducho skontrolovať a prípadne opraviť.
Modernizácia prináša aj vylepšenia v procese vytvárania a odosielania elektronických podaní. Občan môže na jednom mieste vyplniť formulár, pripojiť potrebné dokumenty, elektronicky formulár podpísať a odoslať príslušnému úradu. Pri službách, ktoré si vyžadujú správny poplatok, bude podľa NASES systém podporovať aj online platby. Po odoslaní podania občan dostane potvrdenie o jeho prijatí. Všetky nové riešenia sú pritom optimalizované pre používanie na počítačoch, tabletoch aj mobilných telefónoch.
„Doteraz sa občania pri vybavovaní elektronických služieb často stretávali s komplikovaným vyhľadávaním služieb, so zložitými formulármi či s neprehľadným procesom podania. Cieľom projektu je odstrániť tieto bariéry a sprístupňovať digitálne služby štátu tak, aby boli jednoduchšie, zrozumiteľnejšie a používateľsky prívetivejšie,“ skonštatovala generálna riaditeľka NASES Jana Molnarová.