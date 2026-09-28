Veľká zmena: EÚ schválila nové pravidlá pre sociálne dávky a prácu v zahraničí
0
0
0
TASR
dnes 28. septembra 2026 o 16:48
Čas čítania 0:54

Veľká zmena: EÚ schválila nové pravidlá pre sociálne dávky a prácu v zahraničí

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Veľká zmena: EÚ schválila nové pravidlá pre sociálne dávky a prácu v zahraničí
Zdroj: TASR/Michal Svítok

Revízia sa zameriava na päť kľúčových oblastí: dávky v nezamestnanosti, dávky dlhodobej starostlivosti, prístup k sociálnym dávkam pre ekonomicky neaktívne osoby, rodinné dávky a uplatniteľné právne predpisy.

Členské štáty EÚ (Rada EÚ) v pondelok prijali nariadenie, ktorým sa revidujú pravidlá o koordinácii vnútroštátnych systémov sociálneho zabezpečenia na úrovni EÚ. Tie okrem iného posilnia mobilitu pracovnej sily naprieč Úniou, informuje spravodajca TASR.


Schválené nariadenie aktualizuje existujúce právne predpisy EÚ o koordinácii sociálneho zabezpečenia tým, že ich robí jasnejšími, spravodlivejšími a ľahšie presadzovateľnými.
Revidované pravidlá posilnia spravodlivú mobilitu pracovnej sily a v dôsledku toho budú môcť ľudia, ktorí sa presťahujú do inej krajiny EÚ za bývaním alebo prácou, ľahšie uplatňovať práva, na ktoré majú nárok.


Revízia sa zameriava na päť kľúčových oblastí: dávky v nezamestnanosti, dávky dlhodobej starostlivosti, prístup k sociálnym dávkam pre ekonomicky neaktívne osoby, rodinné dávky a uplatniteľné právne predpisy pre vyslaných pracovníkov a osoby pracujúce v dvoch alebo vo viacerých členských štátoch.


Nariadenie nadobudne účinnosť dňom jeho zverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.
Rada EÚ pripomenula, že systémy sociálneho zabezpečenia v EÚ sú v kompetencii členských štátov a ako také nie sú harmonizované. V prípade osôb, ktoré zostávajú vo svojej krajine pôvodu, môže tento členský štát rozhodnúť, kto je poistený podľa jeho právnych predpisov, na aké dávky majú nárok a aké sú podmienky prístupu. Aby sa však v praxi zabezpečil voľný pohyb osôb cez hranice, je potrebné koordinovať národné systémy sociálneho zabezpečenia, pretože ľudia by nemali stratiť svoju ochranu pri pohybe v rámci EÚ. Pravidlá definujúce túto koordináciu sa prijímajú a aktualizujú na úrovni EÚ.

25. septembra 2026 o 8:45 Čas čítania 0:00 Kedy prídete do Moskvy? „Na sku***ej rakete,“ povedal Zelenskyj ruskému reportérovi Kedy prídete do Moskvy? „Na sku***ej rakete,“ povedal Zelenskyj ruskému reportérovi
27. septembra 2026 o 15:00 Čas čítania 0:56 Rebríček najlepších krajín pre život v roku 2026 ovládol nečakaný víťaz, Slovensko predbehlo aj Nórsko Rebríček najlepších krajín pre život v roku 2026 ovládol nečakaný víťaz, Slovensko predbehlo aj Nórsko
26. septembra 2026 o 7:33 Čas čítania 0:46 Putin poprel, že by sa Rusko pripravovalo na konflikt s Európou Putin poprel, že by sa Rusko pripravovalo na konflikt s Európou
Odporučil by si článok ostatným?
0
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhľadový obrázok: TASR/Michal Svítok
Čo si o článku myslíš?
Prihlás sa a daj vedieť do komentára!
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať aktívne členstvo Refresher Club, aby si mohol pridať komentár.
Členstvo
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Zahraničie Ekonomika Európska únia Príspevky od štátu Slovensko Zahraničie
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
6
včera o 15:15
28-ročný Daniel si už takmer rok hľadá prácu: „Poslal som viac než sto životopisov“
28-ročný Daniel si už takmer rok hľadá prácu: „Poslal som viac než sto životopisov“
dnes o 11:43
Sociálna poisťovňa aktualizovala zoznam dlžníkov. Pozri sa, či medzi nimi nie si aj ty
Sociálna poisťovňa aktualizovala zoznam dlžníkov. Pozri sa, či medzi nimi nie si aj ty
pred 2 dňami
REBRÍČEK najlepších základných škôl na Slovensku: Na prvé miesto poskočila škola z piatej priečky
REBRÍČEK najlepších základných škôl na Slovensku: Na prvé miesto poskočila škola z piatej priečky
včera o 17:15
MAPA VÝSKYTU HÚB: Pozri si, v ktorých slovenských lesoch hubári aktuálne hlásia plné košíky
MAPA VÝSKYTU HÚB: Pozri si, v ktorých slovenských lesoch hubári aktuálne hlásia plné košíky
pred 3 hodinami
Suma príspevku pri narodení dieťaťa sa 17 rokov nemenila. Ak návrh schvália, rodičia dostanú 1 000 eur
Suma príspevku pri narodení dieťaťa sa 17 rokov nemenila. Ak návrh schvália, rodičia dostanú 1 000 eur
6
včera o 15:15
28-ročný Daniel si už takmer rok hľadá prácu: „Poslal som viac než sto životopisov“
28-ročný Daniel si už takmer rok hľadá prácu: „Poslal som viac než sto životopisov“
pred 2 dňami
REBRÍČEK najlepších základných škôl na Slovensku: Na prvé miesto poskočila škola z piatej priečky
REBRÍČEK najlepších základných škôl na Slovensku: Na prvé miesto poskočila škola z piatej priečky
včera o 17:15
MAPA VÝSKYTU HÚB: Pozri si, v ktorých slovenských lesoch hubári aktuálne hlásia plné košíky
MAPA VÝSKYTU HÚB: Pozri si, v ktorých slovenských lesoch hubári aktuálne hlásia plné košíky
včera o 07:30
Koniec príplatkom za lístky pre seniorov? Minister Ráž prikázal železniciam znížiť vekovú hranicu na staniciach aj vo vlakoch
Koniec príplatkom za lístky pre seniorov? Minister Ráž prikázal železniciam znížiť vekovú hranicu na staniciach aj vo vlakoch
včera o 15:00
Rebríček najlepších krajín pre život v roku 2026 ovládol nečakaný víťaz, Slovensko predbehlo aj Nórsko
Rebríček najlepších krajín pre život v roku 2026 ovládol nečakaný víťaz, Slovensko predbehlo aj Nórsko
6
včera o 15:15
28-ročný Daniel si už takmer rok hľadá prácu: „Poslal som viac než sto životopisov“
28-ročný Daniel si už takmer rok hľadá prácu: „Poslal som viac než sto životopisov“
22. 9. 2026 14:57
REBRÍČEK najlepších základných škôl na Slovensku: Na prvé miesto poskočila škola z piatej priečky
REBRÍČEK najlepších základných škôl na Slovensku: Na prvé miesto poskočila škola z piatej priečky
24. 9. 2026 11:34
REBRÍČEK: Toto je 10 najhorších obcí na Slovensku. Nachádza sa medzi nimi aj tá tvoja?
REBRÍČEK: Toto je 10 najhorších obcí na Slovensku. Nachádza sa medzi nimi aj tá tvoja?
23. 9. 2026 13:24
Skontroluj si, či sa ti vo vreckách náhodou nepovaľuje poklad. Tieto dvojeurovky majú hodnotu skoro 5-tisíc eur
Skontroluj si, či sa ti vo vreckách náhodou nepovaľuje poklad. Tieto dvojeurovky majú hodnotu skoro 5-tisíc eur
23. 9. 2026 16:07
Kedy pôjdeš do dôchodku? Nová kalkulačka ti ukáže, koľko rokov práce ti ešte zostáva
Kedy pôjdeš do dôchodku? Nová kalkulačka ti ukáže, koľko rokov práce ti ešte zostáva
Lifestyle news
Bentley odhalilo svoj prvý čistý elektromobil. Luxusné SUV Torcal trhá asfalt a nabiješ ho za pár minút
24. 9. 2026 14:20
Obojstranná parka s umelou kožušinou aj futbalové dresy. Pozri si kolekciu Fall 2026 od Supreme a Nike
22. 9. 2026 14:43
Rolex oživuje prezývku z 50. rokov. Nové hodinky ukazujú aj fázy mesiaca
16. 9. 2026 10:34
Jacob & Co. osadil diamanty priamo do srdca hodiniek. Pozri si výnimočný model za približne 600-tisíc eur
14. 9. 2026 20:00
Kai Cenat spojil streamovanie s módou. Pozri si debutovú prehliadku jeho značky Vivet na NYFW
14. 9. 2026 19:10
Aston Martin vytvoril motocykel ako pre Batmana. Vyrobia len 300 kusov a cena je približne 100-tisíc eur
10. 9. 2026 13:00
Pozri si nové Porsche 911 GT3 Bergsport, z ktorého bude vyrobených 100 kusov
3. 9. 2026 17:40
1 000 koní, žiadna strecha, 77 vyrobených kusov a cena viac ako 1 milión eur. BRABUS predstavil BODO CABRIOLET
31. 8. 2026 10:40
Apple oznámil dátum odhalenia nových iPhonov. Budú skladacie?
27. 8. 2026 14:30
Drake sa pochválil diamantovými hodinkami Rolex Daytona. Dostal ich ako darček za album ICEMAN
20. 8. 2026 10:20
Zahraničie Všetko
Záhada pod olomouckou katedrálou: Robotická sonda preskúmala zaliatu kryptu, našla truhly so zlatom
pred 2 dňami
Záhada pod olomouckou katedrálou: Robotická sonda preskúmala zaliatu kryptu, našla truhly so zlatom
Do týchto temných miest ľudská noha nevkročila už poriadne dlho.
Dráma na palube: Lietadlo s 296 cestujúcimi muselo núdzovo pristáť, v kabíne bol dym
dnes o 08:45
Dráma na palube: Lietadlo s 296 cestujúcimi muselo núdzovo pristáť, v kabíne bol dym
Rebríček najlepších krajín pre život v roku 2026 ovládol nečakaný víťaz, Slovensko predbehlo aj Nórsko
včera o 15:00
Rebríček najlepších krajín pre život v roku 2026 ovládol nečakaný víťaz, Slovensko predbehlo aj Nórsko
Hromadná otrava v škole: Pražská hygiena hlási už cez 300 nakazených a 50 hospitalizovaných so salmonelózou
pred 2 dňami
Hromadná otrava v škole: Pražská hygiena hlási už cez 300 nakazených a 50 hospitalizovaných so salmonelózou
Apple musí zaplatiť 5,7 miliardy dolárov za porušenie dvoch patentov
dnes o 06:31
Apple musí zaplatiť 5,7 miliardy dolárov za porušenie dvoch patentov
Hromadné streľby v Juhoafrickej republike: Zahynulo najmenej 27 ľudí
včera o 09:45
Hromadné streľby v Juhoafrickej republike: Zahynulo najmenej 27 ľudí
Zahraničie Všetko
Veľká zmena: EÚ schválila nové pravidlá pre sociálne dávky a prácu v zahraničí
pred hodinou
Veľká zmena: EÚ schválila nové pravidlá pre sociálne dávky a prácu v zahraničí
pred 2 dňami
Záhada pod olomouckou katedrálou: Robotická sonda preskúmala zaliatu kryptu, našla truhly so zlatom
dnes o 08:45
Dráma na palube: Lietadlo s 296 cestujúcimi muselo núdzovo pristáť, v kabíne bol dym
Umelá inteligencia Všetko
Bill Gates upozorňuje na temný scenár AI: Mohla by spôsobiť smrť miliardy ľudí
včera o 13:30
Bill Gates upozorňuje na temný scenár AI: Mohla by spôsobiť smrť miliardy ľudí
17. 9. 2026 17:50
Rusi zneužili AI od Anthropicu: Claude im pomáhal pri útokoch na Ukrajinu
Slovensko Všetko
Veľká zmena: EÚ schválila nové pravidlá pre sociálne dávky a prácu v zahraničí
pred hodinou
Veľká zmena: EÚ schválila nové pravidlá pre sociálne dávky a prácu v zahraničí
pred hodinou
Netrafil ani jedno číslo a vyhral. Šťastlivec zo Žilinského kraja získal 100 000 eur
dnes o 11:43
Sociálna poisťovňa aktualizovala zoznam dlžníkov. Pozri sa, či medzi nimi nie si aj ty

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Lacnejšie vlaky, nové kontroly PZP aj voľby. Čo nás čaká v októbri?
pred 2 hodinami
Lacnejšie vlaky, nové kontroly PZP aj voľby. Čo nás čaká v októbri?
V októbri budú komunálne a župné voľby, zmena času či jesenné prázdniny.
„Nie som tu na to, aby som robil šaša.“ Fico hrozí voľbami v januári 2027. Danko odkazuje, že SNS nie je mešuge
pred 3 hodinami
„Nie som tu na to, aby som robil šaša.“ Fico hrozí voľbami v januári 2027. Danko odkazuje, že SNS nie je mešuge
28-ročný Daniel si už takmer rok hľadá prácu: „Poslal som viac než sto životopisov“
dnes o 10:22
28-ročný Daniel si už takmer rok hľadá prácu: „Poslal som viac než sto životopisov“
28-ročný Daniel si už takmer rok hľadá prácu: „Poslal som viac než sto životopisov“
6
včera o 15:15
28-ročný Daniel si už takmer rok hľadá prácu: „Poslal som viac než sto životopisov“
Skúsenosti Slovákov po maturite: „Ľudia ma kritizovali a odhovárali,“ hovorí Michal, ktorý si dal gap year
pred 2 dňami
Skúsenosti Slovákov po maturite: „Ľudia ma kritizovali a odhovárali,“ hovorí Michal, ktorý si dal gap year
Viac