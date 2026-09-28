Revízia sa zameriava na päť kľúčových oblastí: dávky v nezamestnanosti, dávky dlhodobej starostlivosti, prístup k sociálnym dávkam pre ekonomicky neaktívne osoby, rodinné dávky a uplatniteľné právne predpisy.
Členské štáty EÚ (Rada EÚ) v pondelok prijali nariadenie, ktorým sa revidujú pravidlá o koordinácii vnútroštátnych systémov sociálneho zabezpečenia na úrovni EÚ. Tie okrem iného posilnia mobilitu pracovnej sily naprieč Úniou, informuje spravodajca TASR.
Schválené nariadenie aktualizuje existujúce právne predpisy EÚ o koordinácii sociálneho zabezpečenia tým, že ich robí jasnejšími, spravodlivejšími a ľahšie presadzovateľnými.
Revidované pravidlá posilnia spravodlivú mobilitu pracovnej sily a v dôsledku toho budú môcť ľudia, ktorí sa presťahujú do inej krajiny EÚ za bývaním alebo prácou, ľahšie uplatňovať práva, na ktoré majú nárok.
Revízia sa zameriava na päť kľúčových oblastí: dávky v nezamestnanosti, dávky dlhodobej starostlivosti, prístup k sociálnym dávkam pre ekonomicky neaktívne osoby, rodinné dávky a uplatniteľné právne predpisy pre vyslaných pracovníkov a osoby pracujúce v dvoch alebo vo viacerých členských štátoch.
Nariadenie nadobudne účinnosť dňom jeho zverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.
Rada EÚ pripomenula, že systémy sociálneho zabezpečenia v EÚ sú v kompetencii členských štátov a ako také nie sú harmonizované. V prípade osôb, ktoré zostávajú vo svojej krajine pôvodu, môže tento členský štát rozhodnúť, kto je poistený podľa jeho právnych predpisov, na aké dávky majú nárok a aké sú podmienky prístupu. Aby sa však v praxi zabezpečil voľný pohyb osôb cez hranice, je potrebné koordinovať národné systémy sociálneho zabezpečenia, pretože ľudia by nemali stratiť svoju ochranu pri pohybe v rámci EÚ. Pravidlá definujúce túto koordináciu sa prijímajú a aktualizujú na úrovni EÚ.