Do týchto temných miest ľudská noha nevkročila už poriadne dlho.
Pod katedrálou sv. Václava v Olomouci sa nachádzajú tajomné podzemné priestory, do ktorých je fyzický prístup úplne nemožný. Pôvodné vstupné schodisko je totiž pevne uzavreté priamo pod dlažbou samotného chrámu. Výskumníci zo združenia Naše historie sa však nenechali odradiť a do hlbín vyslali modernú robotickú minisondu vybavenú 3D technológiou, vďaka ktorej sa im podarilo vytvoriť detailnú digitálnu mapu celého neprístupného miesta.
Tajná chodba s renesančnými hrobkami
Kamera pod hlavnou loďou objavila obrovskú kryptu, z ktorej vedie ďalšia nedostupná chodba. Práve tento skrytý tunel pátračov nasmeroval pod kaplnku sv. Stanislava k samostatnej hrobke s viacerými hrobmi. Najväčšiu pozornosť pútali dve masívne cínové truhly zo 16. storočia.
Ako v roku 2025 potvrdilo Múzeum umenia Olomouc, na základe nápisov a historických prameňov ide o miesto odpočinku biskupa Stanislava Pavlovského a jeho otca, uvádza tnlive.sk. Honosné truhly s ukrižovaným Kristom na veku zdobia prepracované rytiny, pričom sonda na plastike kríža dokázala zachytiť aj viditeľné pozostatky pôvodného zlatého povrchu.
Leonská niť aj možná hrobka dynastie Přemyslovcov
Okrem biskupa ukrýva krypta aj ďalšie mrazivé tajomstvá. Robot v tme nasnímal rozpadávajúce sa drevené rakvy, v ktorých sa perfektne zachoval kňazský biret. Na mieste našli aj kovovú tabuľku s letopočtom 1780 a zvyšky luxusnej leonskej nite vyrobenej z pozlátených vlákien.
Obrovskú zvedavosť historikov však vyvolal najmä nález starého románskeho kvádrového muriva v západnej časti krypty. Stavebné a historické indície totiž naznačujú, že by mohlo ísť o pozostatky pôvodnej hrobky mocnej dynastie olomouckých Přemyslovcov.