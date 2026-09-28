Mala pracovať v call centre, skončila v rukách prevádzačov: Slovenku údajne nútili pracovať na Ukrajine
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TASR
dnes 28. septembra 2026 o 19:23
Čas čítania 1:11

Mala pracovať v call centre, skončila v rukách prevádzačov: Slovenku údajne nútili pracovať na Ukrajine

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Mala pracovať v call centre, skončila v rukách prevádzačov: Slovenku údajne nútili pracovať na Ukrajine
Zdroj: Polícia SR

Podľa doterajších zistení poškodená nespĺňala požiadavky ľudí, ktorí riadili call centrum. Rozhodli sa preto ju spolu s ďalším slovenským občanom odviezť z Ukrajiny do Varšavy.

Polícia preveruje prípad 23-ročnej Slovenky, ktorú mali na Ukrajinu nalákať pracovnou ponukou a následne nútiť pracovať v podvodnom call centre. Ako TASR informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Lea Vilhanová, žena nemohla pracovisko slobodne opustiť, čelila psychickému nátlaku, vyhrážkam násilím a najmenej raz mala byť aj fyzicky napadnutá.


Trestné oznámenie podali 13. septembra na obvodnom oddelení Policajného zboru vo Vranove nad Topľou. Následne ho pre vecnú príslušnosť odstúpili jednotke nelegálnej migrácie Úradu boja proti organizovanej kriminalite Prezídia Policajného zboru. Slovenskí policajti v spolupráci s prešovskou krajskou políciou, ukrajinskými orgánmi a policajným pridelencom na Ukrajine zisťovali miesto pobytu ženy a prijímali opatrenia na ochranu jej života a zdravia.


Podľa doterajších zistení poškodená nespĺňala požiadavky osôb riadiacich call centrum. Tie sa preto rozhodli previezť ju spolu s ďalším slovenským občanom z Ukrajiny. V noci z 18. na 19. septembra ich mali štyri osoby, dve ukrajinskej a dve slovenskej národnosti, previesť pešo cez ukrajinsko-poľskú hranicu a následne autom do Varšavy. „Poškodenej boli odobraté cestovné doklady a počas prevozu mala počuť aj vyhrážky fyzickou likvidáciou,“ uviedla hovorkyňa. Informácie slovenskí policajti bezodkladne odovzdali poľským orgánom, ktoré vo Varšave zasiahli a zadržali všetky štyri podozrivé osoby.

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Poškodenú následne lekársky ošetrili. Sudca okresného súdu vo Varšave rozhodol o vzatí všetkých štyroch zadržaných do väzby pre trestný čin obmedzovania osobnej slobody. „Prípad je naďalej predmetom preverovania pre podozrenie zo zločinu obchodovania s ľuďmi,“ doplnila Vilhanová.


Polícia v súvislosti s prípadom upozorňuje na riziká pracovných ponúk v zahraničí, najmä v rôznych call centrách. Ľudia by si podľa nej mali pred vycestovaním preveriť zamestnávateľa, miesto výkonu práce, pracovné podmienky a náplň práce. Zvýšenú pozornosť odporúča venovať najmä ponukám s neprimerane vysokým zárobkom, nejasnou pracovnou náplňou, zabezpečenou dopravou či ubytovaním alebo požiadavkou na rýchle vycestovanie bez riadne uzatvorenej pracovnej zmluvy. Rizikovým signálom môže byť aj požiadavka na odovzdanie osobných dokladov.

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Náhľadový obrázok: Polícia SR
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