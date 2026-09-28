Ide zatiaľ o predbežný výpočet. Ministerstvo ešte presné sumy pre rok 2027 nezverejnilo.
Od júla 2026 sa zvýšilo životné minimum, od ktorého sa odvíja aj výška niektorých sociálnych dávok. Z pôvodných 284,13 eura stúplo na 295,22 eura. Zmena sa tak dotkne aj rodičovského príspevku, ktorý by sa od januára 2027 mohol zvýšiť na takmer 520 eur, informuje„ o tom portál Finsider.
Rodičovský príspevok by mal od januára 2027 dosiahnuť 379 eur mesačne. Vyššia suma, približne 519,60 eura, bude náležať rodičom, ktorým sa pred vznikom nároku na rodičovský príspevok vyplácalo materské na dieťa, o ktoré sa starajú. Ide zatiaľ o predbežný výpočet. Ministerstvo ešte presné sumy pre rok 2027 nezverejnilo.
Nižší rodičovský príspevok dostane rodič v prípade, ak mu pred vznikom nároku nebolo vyplácané materské. Na vyššiu sumu má nárok vtedy, ak takéto materské predtým poberal.
Inak sa suma počíta pri viacnásobnom pôrode. Pri dvojičkách sa základná výška príspevku zvyšuje o 25 percent za druhé súčasne narodené dieťa. Pri trojičkách ide o zvýšenie o 50 percent. Takto vypočítaná suma sa následne zaokrúhľuje na najbližších desať eurocentov.