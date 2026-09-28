Hlavná výhra padla v lotérii už štvrtýkrát tento mesiac.
V slovenskej číselnej lotérii Všetko alebo nič opäť padla hlavná výhra. Stávkar zo Žilinského kraja získal 100-tisíc eur, hoci v nedeľnom žrebovaní, 27. septembra, netrafil ani jedno číslo. Ide už o štvrtú hlavnú výhru v tejto lotérii počas septembra, informoval Tipos na Facebooku.
Všetko alebo nič dáva hráčom možnosť vyhrať až 100-tisíc eur každý deň. Zaujímavosťou lotérie je, že hlavná výhra nečaká iba na hráčov, ktorí uhádnu všetky čísla. Rovnakú sumu môžu získať aj v prípade, že netrafia ani jedno číslo.
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