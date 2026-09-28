Skontroluj si, či sa ti vo vreckách náhodou nepovaľuje poklad. Tieto dvojeurovky majú hodnotu skoro 5-tisíc eur
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Lukáš Turčan
dnes 28. septembra 2026 o 17:27
Čas čítania 1:03

Skontroluj si, či sa ti vo vreckách náhodou nepovaľuje poklad. Tieto dvojeurovky majú hodnotu skoro 5-tisíc eur

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Skontroluj si, či sa ti vo vreckách náhodou nepovaľuje poklad. Tieto dvojeurovky majú hodnotu skoro 5-tisíc eur

Na unikátnych minciach môžeš zarobiť stovky až tisíce eur.

Dvojeurová minca je v Eurozóne bežným platidlom. Niektoré dvojeurovky však majú omnoho vyššiu hodnotu. Možno ju práve teraz máš v peňaženke a ani o tom nevieš. To, čo pre väčšinu z nás predstavuje len drobný výdavok na kávu, môže mať pre zberateľov hodnotu dovolenky alebo niekoľkých priemerných platov. Informoval o tom portál Peniaze a Raiffeisen banka.

Stačí totiž drobná chyba pri razbe alebo prísne limitovaná edícia a z obyčajného kovu sa stáva investícia za tisíce eur.

5. apríla 2026 o 8:59 Čas čítania 0:31 SHMÚ vydal výstrahy pred silným vetrom a víchricou: Zasiahne viaceré okresy (+mapa) SHMÚ vydal výstrahy pred silným vetrom a víchricou: Zasiahne viaceré okresy (+mapa)

Zoznam tých najvzácnejších mincí:

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Náhľadový obrázok: Európska Komisia
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