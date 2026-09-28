Nekrič a panicky neutekaj: Odborníci radia, čo robiť, keď stretneš diviaka

Pri strete s diviakom je potrebné si dať pozor najmä na samicu s mláďatami, ktorá môže útočiť pri pocite ohrozenia.
Pri stretnutí s diviakom treba zachovať pokoj, pomaly cúvať a zväčšovať vzdialenosť. Väčšina diviakov sa snaží kontaktu vyhnúť. Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR však upozorňuje, že najnebezpečnejšia je samica s mláďatami, ktorá môže útočiť pri pocite ohrozenia.
Ak sa človek stretne s diviakom, nemal by kričať, ale pokojne hovoriť, aby ho zviera zaregistrovalo. Ľudia by nemali panicky utekať, ale pomaly cúvať a zväčšovať vzdialenosť. Zvieraťu sa môžu vyhnúť zmenou trasy bez prudkých pohybov. Odborníci zdôrazňujú, že strašenie zveri alebo hádzanie predmetov môže vyvolať útok, najmä ak sa zviera cíti ohrozené.
Pri strete s diviakom je potrebné si dať pozor najmä na samicu s mláďatami, ktorá môže útočiť pri pocite ohrozenia. Človek by sa nemal dostať do situácie, kde by oddeľoval matku od mláďat. „Samec je skôr samotár, ale tiež môže byť nebezpečný,“ podotkla ŠVPS.
Pomoc treba volať v prípade, ak sa diviak pohybuje opakovane v obci, je agresívny alebo zranený. Mimo úradných hodín okresného úradu je možné kontaktovať štátnu políciu alebo mestskú či obecnú políciu, ktorá zabezpečí ďalší postup.
Ak robí ľuďom spoločnosť pes, mali by ho mať uviazaného na vôdzke. „Snažte sa ho upokojiť a zabrániť agresívnym prejavom. Vždy však psíkovi zabráňte prenasledovaniu diviaka alebo líšky a rátajte s tým, že ak sa bude zviera brániť protiútokom, psík bude hľadať záchranu u vás, čím sa stanete účastníkom stretu aj vy sami,“ dodali odborníci.