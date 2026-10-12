Polícia odkláňa dopravu na náhradné trasy, na mieste pokračujú zásahové práce.
Diaľnica D2 v Bratislave je v smere na Českú republiku úplne uzavretá. Dôvodom je požiar nákladného vozidla, ku ktorému došlo krátko po 6.00 h v blízkosti mosta Lafranconi, informuje Polícia SR na sociálnej sieti.
Na mieste zasahujú hasiči a policajti, ktorí odkláňajú dopravu na diaľnicu D1 a Bratskú ulicu. Úsek zostáva uzavretý pre hasenie požiaru a odstraňovanie prekážky z vozovky.
10. októbra 2026 o 15:36 Čas čítania 2:42 ZOZNAM: Kto patrí k medicínskej špičke? Experti zostavili rebríček 75 najlepších lekárov
4. októbra 2026 o 9:20 Čas čítania 1:08 Pozri si najhoršie platené profesie na Slovensku: Tieto pozície zarábajú len tesne nad minimálnou mzdou