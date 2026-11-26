V egyptskej Káhire došlo k obrovskej tragédii na jednom z najvyťaženejších cestných ťahov. Po nehode cisterny vypukol obrovský požiar, ktorý doslova pohltil okolité autá. V stredu večer sa na káhirskom okruhu (Ring Road) v štvrti Al-Warraq prevrátilo nákladné auto prevážajúce ropné produkty, čo spôsobilo masívny požiar. Tragédia si vyžiadala najmenej 31 mŕtvych a ďalších 21 zranených ľudí. Plamene úplne zničili 27 vozidiel vrátane osobných áut a motoriek. Ľudia v autách nestihli uniknúť a z miesta stúpal hustý čierny dym.
Na mieste zasahovalo 39 sanitiek. Prokuratúra už nariadila odber vzoriek DNA na identifikáciu obetí a vláda avizovala prehodnotenie pravidiel prepravy palív. Na sociálnych sieťach sa zároveň šíria videá bežných Egypťanov, ktorí riskovali vlastné životy, aby pomohli uväzneným ľuďom z horiaceho pekla.