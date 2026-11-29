Porucha potrubia na Štefánikovej ulici zaplavila vozovku a chodníky. Vodu z cisterny pristavia aj pri Dome kultúry.
V podtatranskom meste Svit prerušili v nedeľu ráno dodávku pitnej vody takmer pre všetkých obyvateľov. Dôvodom je vážna porucha na vysokotlakovom potrubí na Štefánikovej ulici, po ktorej voda zaplavila časť ulice, vozovky aj chodníkov.
Na mieste okamžite zasahujú hasiči zo stanice v Mengusovciach, ktorí odčerpávajú nahromadenú vodu z ciest, zatiaľ čo pracovníci Podtatranskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti (PVPS) vytyčujú inžinierske siete pred začiatkom výkopových prác. Dodávka pitnej vody je odstavená na území celého mesta okrem lokality Horná Podskalka. Samospráva už spolu s vodármi nasadila náhradné zásobovanie cisternou a obyvateľov prosí o trpezlivosť.
„Odstránenie poruchy je prioritou a práce prebiehajú intenzívne. Veľmi nás uvedená situácia mrzí, ale žiadame obyvateľov o trpezlivosť, pochopenie a sledovanie ďalších oznamov,“ vyhlásili zástupcovia mesta Svit.
Kde tečie voda: Jedinou časťou mesta, kde dodávka pitnej vody zostala zachovaná, je lokalita Horná Podskalka.
Trasa cisterny s pitnou vodou: Cisterna je najprv pristavená na Jilemnického ulici, odtiaľ sa presunie k Domu kultúry a následne do Podskalky.
Kde sledovať zmeny: Presný harmonogram a ďalšie časy či miesta pristavenia cisterny radnica priebežne aktualizuje na svojom oficiálnom profile na sociálnej sieti a mestských kanáloch.