Opýtajte sa, či je človek v poriadku, ponúknite čaj či deku. Pri podchladení volajte 155 alebo 112.
Sneh a mínusové teploty sú pre ľudí žijúcich na ulici otázkou prežitia. Nezisková organizácia Depaul Slovensko, ktorá v Bratislave pomáha už 20 rokov, prosí verejnosť o väčšiu všímavosť a pripomína konkrétne kroky aj čísla, kam zavolať, ak niekto v chlade potrebuje pomoc.
Dlhodobý pobyt v mraze, mokré topánky a chýbajúce miesto na zohriatie vedú k rýchlemu podchladeniu či omrzlinám, pričom najohrozenejší sú chorí ľudia a seniori. Pomoc sa pritom často začína obyčajnou otázkou, či je človek v poriadku, ponukou teplého čaju, suchých ponožiek či deky, alebo nasmerovaním do nocľahárne. Niektorí ľudia zo zúfalstva prespávajú aj v kontajneroch na papier kvôli izolácii kartónov, čo je extrémne nebezpečné. V takom prípade treba okamžite volať mestskú políciu na číslo 159.
„Zároveň prosíme verejnosť, aby nevyháňala osoby bez domova z verejných priestorov, nákupných centier či vozidiel MHD. Aj to môžu byť miesta, kde sa počas zimy aspoň na chvíľu zohrejú,“ povedala pre TASR PR manažérka organizácie Depaul Dominika Uhlárová.
Ak človek nereaguje alebo je podchladený: Okamžite volaj záchranku na 155 alebo 112, komunikuj s operátorom a zostaň pri ňom, kým nepríde pomoc.
Terénni pracovníci (pondelok – piatok, 6:30 – 15:00): V mestských častiach Karlova Ves, Dúbravka, Lamač a Devínska Nová Ves ich zastihneš na číslach 0910 842 170 a 0910 852 384.
Nočná pohotovostná preprava (denne, 19:00 – 3:00): Odvezie ľudí do Nocľahárne sv. Vincenta de Paul, kde každú noc nájde teplo približne 220 ľudí (čakáreň otvára o 17:00, počas mrazov prijímajú klientov aj po 22:00).
Nízkoprahové denné centrum a Ošetrovňa sv. Alžbety ponúkajú hygienu, ošetrenie, neobmedzené teplé nápoje aj spacáky či teplé oblečenie.
Pomôcť môžeš aj cez kampaň Adoptuj si posteľ, ktorá financuje nocľah, stravu a odbornú pomoc pre ľudí v núdzi.