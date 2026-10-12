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Diaľnica D2 v Bratislave smerom do Česka je úplne uzavretá. Pri moste Lafranconi začal horieť kamión
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Zdroj: FACEBOOK/POLÍCIA SR
Zdroj: FACEBOOK/POLÍCIA SR
Zdroj: FACEBOOK/POLÍCIA SR
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Náhľadový obrázok: Facebook/Polícia SR
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