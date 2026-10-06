NÁVOD: Sociálna poisťovňa ti môže poslať peniaze späť. Pozri si, v ktorých prípadoch vzniká preplatok a ako oň požiadať
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Dominik Pomichal
dnes 6. októbra 2026 o 20:00
Čas čítania 1:25

NÁVOD: Sociálna poisťovňa ti môže poslať peniaze späť. Pozri si, v ktorých prípadoch vzniká preplatok a ako oň požiadať

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NÁVOD: Sociálna poisťovňa ti môže poslať peniaze späť. Pozri si, v ktorých prípadoch vzniká preplatok a ako oň požiadať

Ak si zaplatil poistné navyše, Sociálna poisťovňa ti môže peniaze vrátiť. Musíš však vedieť, kedy preplatok vzniká, čo má obsahovať žiadosť a v akých lehotách poisťovňa posiela peniaze späť.

Preplatok vznikne vtedy, keď zaplatíš poistné bez právneho dôvodu. Môže sa to stať napríklad vtedy, ak zaplatíš vyššiu sumu, než vyžaduje zákon, alebo uhradíš poistné za obdobie, za ktoré ho platiť nemáš.

Sociálna poisťovňa môže preplatok vrátiť sama, ak ho zistí pri kontrole platieb. Druhá možnosť je, že o jeho vrátenie požiadaš písomne.

Koho sa preplatok týka? 

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Náhľadový obrázok: TASR/Ondrej Podolinský, Radovan Stoklasa
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