Na Slovensku za posledný mesiac skončil už tretí minipivovar. Pivo varil nepretržite viac ako 30 rokov
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Radka Klučárová
dnes 9. októbra 2026 o 19:37
Čas čítania 0:23

Na Slovensku za posledný mesiac skončil už tretí minipivovar. Pivo varil nepretržite viac ako 30 rokov

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Pivovar Dobrovar definitívne končí.

Na Slovensku končí už tretí minipivovar za jediný mesiac. Po bratislavskom pivovare Breisburg a banskobystrickej Perle zastavil výrobu aj Dobrovar z Dobrej Nivy v okrese Zvolen. Pivo varil nepretržite od roku 1994 a patril medzi najstaršie minipivovary na Slovensku, informuje portál O pive.

Majiteľ Ľubomír Švarc potvrdil, že s varením piva skončili. Podľa jeho slov majú malé pivovary na Slovensku náročné podmienky, pričom legislatíva dostatočne nerozlišuje medzi menšími a veľkými producentmi. Kapacita Dobrovaru bola približne 2 000 litrov piva, medzi jeho stálice patril 11-stupňový ležiak. Krčma v Dobrej Nive naďalej funguje, domáce pivo v nej však už nenájdeš.

Pivovar Dobrovar, pivo
Zdroj: Pivovar Dobrovar (Facebook)
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Náhľadový obrázok: Pivovar Dobrovar (Facebook)
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