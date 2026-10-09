Pivovar Dobrovar definitívne končí.
Na Slovensku končí už tretí minipivovar za jediný mesiac. Po bratislavskom pivovare Breisburg a banskobystrickej Perle zastavil výrobu aj Dobrovar z Dobrej Nivy v okrese Zvolen. Pivo varil nepretržite od roku 1994 a patril medzi najstaršie minipivovary na Slovensku, informuje portál O pive.
Majiteľ Ľubomír Švarc potvrdil, že s varením piva skončili. Podľa jeho slov majú malé pivovary na Slovensku náročné podmienky, pričom legislatíva dostatočne nerozlišuje medzi menšími a veľkými producentmi. Kapacita Dobrovaru bola približne 2 000 litrov piva, medzi jeho stálice patril 11-stupňový ležiak. Krčma v Dobrej Nive naďalej funguje, domáce pivo v nej však už nenájdeš.