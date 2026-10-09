S príchodom chladnejších dní sa domácnosti opäť vracajú ku kúreniu a mnohé riešia, ako zbytočne nemíňať viac. Odborník radí, kde domácnosti najčastejšie plytvajú a ako tomu predísť.
Koľko túto zimu zaplatíš za kúrenie, nezávisí iba od ceny plynu, elektriny či dreva. Výrazný rozdiel môže spraviť aj stav domu, vykurovacieho systému, jeho regulácia a napokon aj samotné počasie.
„Domácnosť v dobre zateplenom dome s účinným vykurovacím systémom môže mať podstatne nižšiu spotrebu než domácnosť v energeticky náročnej budove,“ vysvetľuje pre Refresher Michal Ilovič, riaditeľ odboru legislatívy, metodológie a vzdelávania Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA).
- ktoré chyby pri kúrení ti zvyšujú spotrebu,
- ako nastaviť teplotu a kúriť efektívnejšie,
- čo skontrolovať pred vykurovacou sezónou,
- za čo ti môže hroziť pokuta až 5 000 eur.
Jeden stupeň navyše už môžeš cítiť
Jednu z najjednoduchších možností, ako spotrebu ovplyvniť, máme priamo na termostate. „Každý stupeň navyše zvyšuje potrebu energie na vykurovanie,“ upozorňuje Ilovič. SIEA odhaduje, že zvýšenie teploty v miestnosti o jeden stupeň nad odporúčanú hodnotu predstavuje približne 6 % energie navyše.
Neznamená to však automaticky o 6 % vyšší celý účet. Výsledok ovplyvňuje aj tepelná strata budovy, vonkajšia teplota či spôsob vykurovania.