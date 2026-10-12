Aktuality.sk upozornili na ďalšie nezrovnalosti v zmluve a otázky týkajúce sa financovania projektu.
Kontroverzná kaviareň LIME STUDIO v bratislavskom nákupnom centre Central sa pripravuje na otvorenie. Na jej vznik získalo občianske združenie Limetka približne 140-tisíc eur z Fondu na podporu umenia (FPU). Financovanie projektu však naďalej vyvoláva otázky, informuje o tom portál Aktuality.sk.
Podľa zverejnenej zmluvy fond pokryl takmer 95 % nákladov projektu, ktorého celkový rozpočet dosahuje 147 500 eur. Združenie z vlastných zdrojov prispelo sumou 7 500 eur. Väčšina dotácie smerovala na vybavenie priestorov, nábytok a techniku, ďalších 16-tisíc eur má fond zaplatiť na propagáciu.
V zmluve objavili nezrovnalosti
Aktuality.sk upozornili aj na rozpor v dokumentoch. Odborná komisia pôvodne odporučila projekt nepodporiť, no v zmluve sa uvádza, že jeho financovanie odporučila. Rada FPU napokon dotáciu schválila.
Zmluva zároveň umožňuje preplatiť niektoré výdavky, ktoré vznikli ešte pred jej podpisom. Podľa advokáta Jána Lazura to nemusí byť automaticky nezákonné, rozhodujúce je dodržanie pravidiel štátnej pomoci.
Otázne zostáva aj využitie priestorov. Podmienky podpory vyžadujú, aby sa najmenej 80 % ich kapacity využívalo na kultúrne účely. Ak by sa preukázalo porušenie pravidiel, združeniu by mohlo hroziť vrátenie časti alebo celej dotácie.
Porušenie zákona zatiaľ nebolo preukázané. Fond na podporu umenia na otázky Aktualít.sk do uzávierky článku nereagoval. Presný dátum otvorenia kaviarne zatiaľ nie je známy.