Nakupovanie na čínskych e-shopoch bude ešte drahšie. Do hry vstupuje nový manipulačný poplatok
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Radka Klučárová
dnes 11. októbra 2026 o 14:39
Čas čítania 1:08

Nakupovanie na čínskych e-shopoch bude ešte drahšie. Do hry vstupuje nový manipulačný poplatok

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Nakupovanie na čínskych e-shopoch bude ešte drahšie. Do hry vstupuje nový manipulačný poplatok
Zdroj: Unsplash/vhtm/volně k užití

Výška nového manipulačného poplatku zatiaľ nie je známa, už skôr sa však hovorilo o dvoch eurách.

V EÚ od 1. júla 2026 platia nové pravidlá pre zásielky dovážané z krajín mimo EÚ, keď pri balíkoch s hodnotou tovaru do 150 eur treba zaplatiť paušálne clo vo výške tri eurá za položku. Dovtedy tieto balíky nepodliehali clu. Cieľom tohto opatrenia je obmedziť prílev veľkého množstva lacného tovaru z krajín mimo EÚ na európsky trh.

Európska únia však ešte pritvrdzuje. Európsky parlament v Štrasburgu schválil rozsiahlu reformu colného kódexu, ktorej súčasťou je aj zavedenie celoúnijného manipulačného poplatku za malé zásielky. 

Anketa:
Nakupuješ na čínskych eshopoch?
Áno, často.
Občas si niečo objednám.
Nie, nikdy.
Iné.
Áno, často.
41 %
Občas si niečo objednám.
53 %
Nie, nikdy.
6 %
Iné.
0 %

Reforma sa dotkne predovšetkým čínskych online predajcov. Nákupy na populárnych online trhoviskách, ako sú Temu či Shein, tak budú ešte drahšie. Výška nového manipulačného poplatku zatiaľ nie je známa, už skôr sa však hovorilo o dvoch eurách. Stanoviť ju má Európska komisia a následne ju bude každé dva roky prehodnocovať.

Z dostupných informácií vyplýva, že by poplatok nemal platiť priamo zákazník, je však vysoko pravdepodobné, že sa jeho výška premietne do ceny produktov.

Clo znížilo záujem Slovákov o nákupy 

Po zavedení cla vo výške troch eur na každú položku v balíku z krajín mimo EÚ od 1. júla obmedzilo nákupy na čínskych online trhoviskách 40 % Slovákov. Zároveň klesol podiel ľudí, ktorí na platformách ako Temu, Shein či AliExpress nakupujú pravidelne. Vyplýva to z prieskumu agentúry 2muse pre občianske združenie E-commerce Slovakia, ktorý sa uskutočnil v auguste na vzorke 428 respondentov starších ako 18 rokov, ktorí nakupujú online aspoň raz ročne.

Podiel respondentov, ktorí uviedli, že na Temu nakupujú aspoň raz za štvrťrok, po zavedení cla klesol z vlaňajších 52 % na 41 %. Pri Sheine klesol z 26 % na 18 % a pri AliExpresse z 18 % na 17 %. Zároveň sa znížil podiel ľudí, ktorí v čínskych e-shopoch nakupovali najmä pre nižšie ceny, zo 75 % na 67 %.

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Náhľadový obrázok: Unsplash/vhtm/volně k užití
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